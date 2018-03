Thời trang đồng bộ và sành điệu của những gia đình sao quốc tế

1. Beyonce và con gái Blue Ivy: Hai mẹ con nổi bật với thiết kế đầm hoa của Gucci phối cùng đôi sandals màu hồng. Nếu Beyonce chọn chiếc kính mắt mèo và bông hoa màu đen làm điểm nhấn ấn tượng thì bé Blue Ivy lại nổi trội với đôi tai mèo tinh nghịch Cả hai cùng diện chiếc váy hoa của thương hiệu Dolce & Gabbana 2. Kim Kardashian và North West: Tuy chỉ mới 4 tuổi, North West đã ra dáng một fashionista khi được thừa hưởng từ mẹ gu thời trang sành điệu và bắt mắt. Tủ đồ của North West không thiếu những món đồ thời trang đắt tiền như chiếc áo phao Monclear với giá 1765$ 3. Cindy Crawford và con gái Kaia: Gia đình của siêu mẫu vàng thập niên 90 – Cindy Crawford từ lâu đã khiến nhiều người ngưỡng mộ từ dáng vóc cho tới thần thái, cách chọn trang phục của các thành viên cũng rất ăn ý với nhau, cho dù họ mặc những món đồ khác biệt. Chỉ với chiếc quần jeans phối với áo khoác da nhưng Cindy và Kaia vẫn nổi bật 4. Pink và con gái Willow Sage Hart: Ca sĩ “What about us” Pink tham dự giải MTV VMAs với trang phục suit kẻ đen cùng chồng và cô con gái 5. David Beckham và cậu con trai Brooklyn: Không chỉ các bà mẹ muốn diện đồ đôi cùng con mình mà các ông bố cũng không ngần ngại thể hiện tình yêu thương. Điển hình là David Beckham và cậu con trai cả Brooklyn cùng mặc chiếc áo khoác camo, áo hoodie và chiếc mũ len ở New York 6. DJ Khaled và “thiên thần nhỏ” Asahd thu hút trong bộ suit nhung tone – sur - tone màu đỏ rượu 7. Matthew McConaughey and Levi: Bảnh bao trong bộ vest lịch lãm, nam diễn viên và con trai vô cùng thu hút trên phố. 8. Yolanda and Bella Hadid: Bella và mẹ Yolanda Hadid cùng sở hữu vóc dáng siêu mẫu nên không khó để chinh phục những trang phục thời thượng nhất: áo khoác da sành điệu, quần jeans bó sát, boot cao./.

