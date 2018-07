Thời trang phóng khoáng của Meghan Markle trước khi là Công nương

Bức ảnh chụp năm 2013, khi Meghan Markle tham dự lễ trao giải MuchMusic Video ở Toronto. Cô trẻ trung và thời trang với bộ váy xanh khi khai trương thương hiệu Diane von Furstenberg ở New York. Meghan gợi cảm song vẫn kín đáo với áo croptop đen và chân váy tại Tuần lễ thời trang NewYork. Meghan gợi cảm với đầm nude lệch vai khi đến xem ballet tại nhà hát American Ballet ở New York. Meghan khoe đôi chân thon dài trong buổi công chiếu The Hunger Games: Catching Fire tại London. Meghan rất chuộng áo croptop. Cô tiếp tục diện chúng tại buổi biểu diễn của thương hiệu Peter Som. Bộ váy với khoảng hở gợi cảm vừa phải tại một sự kiện ở Toronto. Trong bước tiệc trước thềm lễ trao giải Emmys. Meghan mặc trẻ trung và giản dị trong show diễn của Prada ở New York. Meghan diện cả bộ trắng đến tham dự tuần lễ thời trang MasterCard tại New York. Cô nhận được nhiều lời khen với cách phối đồ tinh tế. Meghan thanh lịch trong bữa tiệc của đài NBC tại New York. Phong cách bốc lửa và phóng khoáng tại lễ trao giải CFDA Awards tại New York. Meghan gợi cảm và thời thượng với bộ đầm gấm đỏ tại bữa tiệc tối của tạp chí Elle. Khó có thể rời mắt khỏi vẻ đẹp rực rỡ của Meghan trong bộ váy đỏ này. Meghan thu hút mọi ánh nhìn trong một sự kiện tại Toronto với bộ đầm nude, giày nude và mắt khói mơ màng./.

