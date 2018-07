Trương Thị May diện áo dài trắng tinh khôi giữa Thủ đô Paris

Là nhan sắc được đánh giá cao bởi vẻ đẹp thuần chất Á đông, Trương Thị May nổi tiếng trong showbiz Việt là người làm việc chuyên nghiệp và luôn đề cao những giá trị văn hóa truyền thống. Trong chuyến đi mới đây, Trương Thị May đã diện bộ áo dài khi đến thăm tháp Eiffel – kì quan nổi tiếng của Pháp. Trương Thị May trông thời thượng, mang dáng dấp quý cô thành thị sang trọng nhưng vẫn không kém phần đằm thắm, dịu dàng trong những shoot ảnh ngẫu hứng với áo dài. Trang phục truyền thống được đánh giá là phù hợp nhất với cô. Giữa đất trời bao la rộng lớn, May Trương duyên dáng và gây xao xuyến với tà áo dài tung bay trong gió. Á hậu chia sẻ cô luôn tự hào với áo dài Việt. Chính mẹ là người đã nuôi dưỡng tâm hồn May, giúp May nhận ra những giá trị của văn hóa Việt. "Mẹ cũng là người giúp May lưu lại những khoảnh khắc đẹp với bộ trang phục truyền thống Việt Nam.” Nhan sắc đằm thắm của Trương Thị May giữa trời Paris.

Là nhan sắc được đánh giá cao bởi vẻ đẹp thuần chất Á đông, Trương Thị May nổi tiếng trong showbiz Việt là người làm việc chuyên nghiệp và luôn đề cao những giá trị văn hóa truyền thống. Trong chuyến đi mới đây, Trương Thị May đã diện bộ áo dài khi đến thăm tháp Eiffel – kì quan nổi tiếng của Pháp. Trương Thị May trông thời thượng, mang dáng dấp quý cô thành thị sang trọng nhưng vẫn không kém phần đằm thắm, dịu dàng trong những shoot ảnh ngẫu hứng với áo dài. Trang phục truyền thống được đánh giá là phù hợp nhất với cô. Giữa đất trời bao la rộng lớn, May Trương duyên dáng và gây xao xuyến với tà áo dài tung bay trong gió. Á hậu chia sẻ cô luôn tự hào với áo dài Việt. Chính mẹ là người đã nuôi dưỡng tâm hồn May, giúp May nhận ra những giá trị của văn hóa Việt. "Mẹ cũng là người giúp May lưu lại những khoảnh khắc đẹp với bộ trang phục truyền thống Việt Nam.” Nhan sắc đằm thắm của Trương Thị May giữa trời Paris.