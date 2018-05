Võ Hoàng Yến chính thức ngồi ghế nóng The Face Vietnam 2018

Thông tin mới nhất được tiết lộ từ ban tổ chức, Võ Hoàng Yến chính thức thở thành Cố vấn chuyên môn (Mentor) của The Face 2018. Đây được xem là thông tin sẽ mang lại sự bùng nổ cho khán giả sau chuỗi ngày hồi hộp chờ đợi và đồn đoán với rất nhiều sự lựa chọn được đưa ra. Khởi đầu trong vai trò cố vấn chuyên môn của chương trình Vietnam’s Next Top Model 2017 – All Stars, Võ Hoàng Yến chinh phục phần đông khán giả với kỹ năng và cá tính khó có thể nhầm lẫn cô với bất kì một siêu mẫu nào khác. Điều Võ Hoàng Yến làm được là tạo nên bản chất thương hiệu của riêng mình, đầy gai góc, thẳng thắn, quyết liệt, đôi lúc còn là sự “háo thắng trong vòng kiểm soát của bản thân” mang lại sự kịch tính cho chương trình. Bà Trang Lê – Giám đốc sản xuất The Face 2018, cho biết: “Siêu mẫu Võ Hoàng Yến hội tủ đầy đủ các yếu tố về kinh nghiệm, kỹ năng, sự nhiệt huyết và tận tâm, chính vì thế chúng tôi quyết định lựa chọn Võ Hoàng Yến ngồi vào vị trí Cố vấn chuyên môn (Mentor) tại The Face 2018”. Võ Hoàng Yến được đánh giá là Cố vấn chuyên môn ấn tượng nhất trong các mùa giải Vietnam’s Next Top model. Cô tham gia thị phạm hầu hết những thử thách xuyên suốt 11 tập phát sóng. VNTM All stars cũng chính là bệ phóng mang Võ Hoàng Yến trở lại với ánh hào quang của sự nổi tiếng. Tiếp sau đó, hàng loạt những hoạt động của cô liên tục để lại dấu ấn lớn trong làng mốt Việt. Nhận lời mời trở thành cố vấn chuyên môn tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sải chân tại sàn diễn thời trang danh giá Tuần lễ thời trang New York, trở thành vedette càn quét sàn runway tại Tuần lễ thời trang Quốc Tế Việt Nam Xuân Hè 2017, Thu Đông 2017, Xuân Hè 2018. Cho đến lúc này, không ai có thể phủ nhận Võ Hoàng Yến đã trở lại, bình tĩnh, có sự tính toán và trên cả là ngọn lửa nhiệt huyết với nghề chưa từng lụi tắt trong đôi mắt sắc lạnh và đầy kiêu hãnh đó. Võ Hoàng Yến được xem là “át chủ bài” mang lại sự đặc sắc cho The Face 2018. Khán giả vẫn sẽ thấy một Võ Hoàng Yến chuẩn thần thái trong mọi khung hình nhưng gai góc và mạnh mẽ hơn hứa hẹn làm nên một chương trình thực tế đáng mong chờ trong năm. 28205e47a05204f64e8b9ec89695731b/5af43542/2018_05_08/QH6lmyqSogPyoqsYrG5iQA/TRAILER_CHINH_THUC_THE_FACE_VIETNAM_2018_PHIEN_BAN__GIRLS_AND_GUYS_.mp4

