Xuân Lan và bé Thỏ diện đầm trắng làm vedette

Ngày diễn bế mạc của Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Xuân Hè 2019 – Vietnam Junior Fashion Week 2019 (VJFW2019) mùa thứ 8 đã diễn ra vào chiều 07/04 tại Đà Nẵng. Tại buổi bế mạc, gần 1000 khán giả đã được chiêm ngưỡng những màn trình diễn thời trang ấn tượng của 5 thương hiệu: Amirabel, Văn Thành Công, Lionel, Hà Nhật Tiến và Trần Hùng. Đặc biệt, siêu mẫu Xuân Lan đã bất ngờ nắm tay con gái – bé Thỏ, cùng làm vedette trong hai chiếc váy trắng ấn tượng. Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Xuân Hè 2019 lần đầu tiên đón nhận hàng loạt các Nhà thiết kế trẻ danh tiếng, là những cái tên được nhiều ngôi sao hàng đầu Việt Nam Lần đầu thử sức với thời trang trẻ em, các nhà thiết kế đã bắt tay hợp tác với siêu mẫu Xuân Lan và đồng loạt cho ra mắt những thiết kế mới nhất cho lứa tuổi thiếu nhi tại Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam lần này. Lần đầu tiên thử sức mình ở lĩnh vực thời trang trẻ em, Nhà thiết kế Văn Thành Công đã mạnh dạn thay đổi, sáng tạo khỏi sở trường áo dài để tạo nên BST “The Little Angel”. Là cái tên đã từng “oanh tạc” tại nhiều show diễn thời trang trong và ngoài nước, Hà Nhật Tiến bất ngờ hợp tác với Xuân Lan tại Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam mùa 8 và mang đến những thiết kế độc đáo cho người mẫu nhí với tông màu trắng chủ đạo. Buổi bế mạc còn có sự góp mặt của người mẫu Hương Ly - Quán quân Vietnam Next Top Model 2015 và... người mẫu Thùy Trang. Thùy Trang bất ngờ kết đôi cùng Hương Ly – Quán quân Vietnam Next Top Model 2015 làm vedette cho BST "Petite Princesse" của Trần Hùng. Các người mẫu nhí tự tin trình diễn trên sàn catwalk. Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam Xuân Hè 2019 khép lại và đã để lại ấn tượng tốt đẹp với những khán giả có mặt tại chương trình./.

