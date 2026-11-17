Những thiết bị dạy học hiện đại, bảng tương tác thông minh, bài giảng điện tử đang mở ra cách tiếp cận kiến thức mới cho học sinh tại các trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk. Không chỉ giúp bài học trở nên trực quan, sinh động, việc ứng dụng công nghệ số còn tạo cơ hội để học sinh chủ động khám phá kiến thức, từng bước thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng khó khăn và đô thị.

Các em hào hứng khi được trực tiếp chạm, viết, thao tác trên bảng điện tử.

Các em hào hứng khi được trực tiếp chạm, viết, thao tác trên bảng điện tử

Năm học này, Trường Tiểu học và THCS nội trú Buôn Đôn, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, được đầu tư xây mới khang trang hiện đại. Thiết bị dạy học cũng được đầu tư đồng bộ. Những chiếc bảng tương tác và màn hình cảm ứng đang trở thành công cụ học tập được nhiều học sinh yêu thích. Các em hào hứng khi được trực tiếp chạm, viết, thao tác trên bảng điện tử thay vì chỉ nhìn lên bảng nghe thầy cô giảng bài như trước đây. Em Khăm Khôi Byă, học sinh lớp 6A, không giấu được sự thích thú khi nói về thiết bị mới trong lớp học:

“Phòng học này có một cái bảng, có một cái ti vi, có thể viết được, có thể cảm ứng được. Con thích nhất cái bảng có thể viết được và có cảm ứng chạm được, nó giúp con học tập tốt hơn”.

Còn em Trần Hoàng Anh Khoa những bài giảng được trình chiếu trên màn hình lớn, cách truyền đạt trực quan giúp em dễ hiểu và có thêm hứng thú đến trường. Anh Khoa chia sẻ:

“Con thấy thầy cô giảng rất là dễ hiểu. Con thấy phòng học con học cũng rất là đầy đủ. Con mong lớp mình đoàn kết, học tập thật tốt. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để đạt được những ước mơ mà mình mong muốn”.

Với giáo viên, những thiết bị này không đơn thuần là phương tiện hỗ trợ trình chiếu mà còn mở rộng cách tổ chức hoạt động học tập, tạo điều kiện để học sinh tham gia trực tiếp vào bài giảng. Thay vì chỉ nghe giảng và ghi chép, các em có thể lên bảng giải câu đố, làm bài tập tương tác, quan sát hình ảnh, video minh họa để hiểu rõ hơn nội dung kiến thức.

Cô Lê Nguyễn Phương Minh, giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Tiểu học và THCS nội trú Buôn Đôn cho biết: “Các bạn những ngày đầu thì rất thích mở máy chiếu, tại vì các bạn cũng chưa có trải nghiệm điều đấy bao giờ. Cho nên nhiều khi mình cũng phải nhắc các con, hướng dẫn sử dụng như thế nào để các con sử dụng một cách tốt nhất. Trên bảng thì giáo viên đưa ra những câu đố cho các con giải đố, hoặc làm bài tập thì cho các con lên bảng làm trực tiếp. Mình cũng có thể chiếu những video, giúp các con học được trực quan, sinh động hơn so với trước đây”.

Những hình ảnh minh họa, bài tập tương tác sinh động giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

Những hình ảnh minh họa, bài tập tương tác sinh động giúp các em hiểu bài nhanh hơn

Không chỉ tạo hứng thú học tập, việc ứng dụng công nghệ còn đặt ra yêu cầu mỗi giáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức, làm chủ thiết bị và đổi mới phương pháp sư phạm. Đối với những trường có đông học sinh dân tộc thiểu số, khả năng tiếp thu tiếng Việt những hình ảnh minh họa, video, bài tập tương tác càng có ý nghĩa trong việc giúp các em hiểu bài. Giáo viên có thể sử dụng công nghệ để mô phỏng những hiện tượng khó quan sát trực tiếp, bổ sung thí nghiệm ảo, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận kiến thức khoa học bằng nhiều cách khác nhau. Ông Y Nooc Mlô, giáo viên Trường Tiểu học và THCS nội trú Buôn Đôn, nhận thấy điều kiện dạy và học hiện nay đã thuận lợi hơn nhiều so với trước.

“Mặc dù sự tiếp thu của các em cũng hơi chậm so với các bạn ở miền xuôi, nhưng các em được học và thầy cô giảng dạy, áp dụng phương pháp mới trong quá trình giảng dạy thì sẽ thuận lợi hơn, tiện lợi hơn trong quá trình tiếp thu. Học sinh cũng từ môi trường hiện đại này chắc chắn sẽ nắm bắt nhanh hơn và hiểu bài hơn so với cách thức giảng dạy xưa nay” - ông Y Nooc Mlô chia sẻ.

Công nghệ mới, chuyển đổi số đang tạo thêm cơ hội để học sinh Đắk Lắk tiếp cận nguồn tri thức phong phú hơn.

Để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong trường học, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đang chú trọng đầu tư hạ tầng, thiết bị, đồng thời nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ giáo viên. Đến nay, tất cả các cơ sở giáo dục của địa phương đã được kết nối Internet cáp quang, hơn 80% trường học ứng dụng AI có kiểm soát trong quản trị và giảng dạy.

Tuy nhiên, việc trang bị phương tiện hiện đại mới chỉ là điều kiện ban đầu. Quan trọng hơn là phải tổ chức khai thác thường xuyên, gắn thiết bị với kế hoạch giảng dạy và đổi mới phương pháp sư phạm. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở khuyến khích giáo viên chủ động nghiên cứu, làm chủ thiết bị và các phần mềm hỗ trợ dạy học.

“Có thiết bị thì giáo viên phải là người nghiên cứu trước để sử dụng được thiết bị hiện đại đó, phải nghiên cứu các phần mềm sử dụng thiết bị. Với trường học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì phải lên kế hoạch giảng dạy rất rõ ràng, bảo đảm việc sử dụng các thiết bị, đặc biệt là thiết bị thí nghiệm. Giáo viên trực tiếp giảng dạy phải có tính gợi mở để học sinh khai thác hết tính năng của thiết bị đó” - Ông Lưu Tiến Quang cho biết.

Từ những phòng học được trang bị bảng tương tác, màn hình cảm ứng đến việc xây dựng học liệu số, ứng dụng các nền tảng học tập và công nghệ mới, chuyển đổi số đang tạo thêm cơ hội để học sinh Đắk Lắk tiếp cận nguồn tri thức phong phú hơn. Nhất là với những địa bàn còn nhiều khó khăn, công nghệ có thể góp phần bù đắp những hạn chế về điều kiện dạy học, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa được tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại. Khi giáo viên làm chủ công nghệ, học sinh chủ động khám phá kiến thức và nhà trường khai thác hiệu quả các thiết bị được đầu tư, khoảng cách về cơ hội học tập giữa vùng khó khăn và đô thị sẽ từng bước được thu hẹp.