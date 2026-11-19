Trong căn nhà ở thôn Đông Anh, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Tiến Thành vẫn thường kể cho con cháu nghe về những ngày đầu rời quê hương vào Tây Nguyên lập nghiệp. Năm 1976, chàng thanh niên quê Hà Nội theo đoàn người đến Lâm Đồng xây dựng vùng kinh tế mới. Trước mắt ông khi ấy là núi rừng hoang sơ, những lối mòn còn chưa rõ dấu chân người. Cuộc sống mới bắt đầu bằng những ngày phát cây, dựng nhà, gây dựng cơ nghiệp giữa đại ngàn.

Không gian trưng bày, tái hiện hành trình 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Nửa thế kỷ trôi qua, gia đình ông Thành đã có bốn thế hệ gắn bó với vùng đất này, ngôi nhà dựng tạm ban đầu đã được thay bằng căn nhà khang trang. Các con trưởng thành, có công việc ổn định, các cháu được học hành đầy đủ. Hà Nội là quê cha đất tổ, còn Lâm Đồng đã trở thành quê hương của cả gia đình.

Ông Lê Tiến Thành kể lại những năm tháng gian khó, khai hoang, mở đất xây dựng vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

“Khi chúng tôi mới vào đây, vùng đất này hầu như toàn rừng núi. Anh em phải khai hoang, phát dọn đất đai để chuẩn bị xây dựng nhà cửa và tổ chức sản xuất. Khó khăn nhiều lắm, nhất là bệnh tật, muỗi rừng và sốt rét. Nhiều thanh niên tiền trạm không chịu nổi điều kiện sinh hoạt, sức khỏe suy giảm nên phải trở về quê trước thời hạn. Những người vượt qua được khó khăn thì tiếp tục ở lại lao động, sản xuất. Bản thân tôi quyết định ở lại, xây dựng gia đình và gắn bó với vùng đất này cho đến hôm nay”, ông Thành kể.

Lời kể của ông Thành gợi lại một thời khai hoang, mở đất đầy gian khó. Năm 1976, có 2.766 thanh niên Hà Nội tham gia lực lượng tiền trạm xây dựng vùng kinh tế mới tại Lâm Đồng. Chỉ trong 3 năm đầu tiên, họ đã khai phá hơn 1.900 ha đất hoang, mở hàng trăm km đường giao thông.

Diện mạo khang trang của khu vực trung tâm Nam Ban Lâm Hà sau 50 năm xây dựng và phát triển.

Người Hà Nội mang đến kinh nghiệm sản xuất, đồng bào các dân tộc bản địa cùng sẻ chia, giúp đỡ những người mới đến. Qua năm tháng, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt. Những người Hà Nội năm xưa có thể vẫn nhớ con phố cũ, mái nhà xưa, nhưng con cháu họ hôm nay đã có thêm một miền quê để yêu thương, gắn bó. Còn với đồng bào các dân tộc bản địa, những người từng đến từ phương xa nay đã trở thành người làng, người thân, người một nhà.

“Từ khi người Kinh đến sinh sống tại vùng kinh tế mới cùng với đồng bào dân tộc thiểu số chúng tôi, hai bên luôn đoàn kết, gắn bó, học hỏi lẫn nhau. Bà con cũng thường xuyên trao đổi, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất. Qua nhiều năm, tình cảm giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng gắn bó, cùng chung sống hòa thuận, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế cho đến ngày hôm nay”, bà K’ Nghĩa, người K’ho, cư dân gốc địa phương chia sẻ.

Năm 1987, huyện Lâm Hà được thành lập, mang tên ghép của Lâm Đồng và Hà Nội. Trên bản đồ của vùng đất cao nguyên, những cái tên Đông Anh, Gia Lâm, Từ Liêm, Thanh Trì... vẫn hiện hữu thân thương như một “Hà Nội thu nhỏ”.

Trường Tiểu học Nam Ban, công trình được TP Hà Nội đầu tư xây dựng, góp phần phát triển giáo dục tại vùng kinh tế mới Lâm Hà.

Giờ đây, những vùng đồi hoang sơ năm xưa đã phủ xanh bởi những vườn cà phê, dâu tằm, cây ăn trái. Cuộc sống của người dân ngày càng khởi sắc, từ chính bàn tay lao động và sự đồng lòng của nhiều thế hệ.

“Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, từ một vùng đất hoang sơ, rừng núi, đến nay đời sống người dân đã được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của những người Hà Nội vào khai hoang, lập nghiệp, kết hợp với truyền thống cần cù, đoàn kết của đồng bào các dân tộc bản địa. Chính sự kết hợp đó đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Đinh Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà cho biết.

Nửa thế kỷ đi qua, Lâm Hà không chỉ là tên gọi gắn kết Hà Nội và Lâm Đồng, mà còn là nơi hội tụ tình người, sự sẻ chia và khát vọng dựng xây quê hương. Với ông Thái Văn Mai, người gắn bó với vùng kinh tế mới từ thuở thiếu thời, niềm tự hào lớn nhất là chứng kiến vùng đất từng nhiều gian khó nay đã đổi thay, phát triển. “Đến hôm nay, sau 50 năm, chúng tôi rất vui mừng, tự hào về sự đổi thay của vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng”, ông Mai xúc động nói.

Những địa danh gắn với Thủ đô Hà Nội vẫn được gìn giữ tại Lâm Hà, nhắc nhớ về cội nguồn của các thế hệ đi xây dựng vùng kinh tế mới.

Niềm tự hào ấy đang được thế hệ trẻ tiếp nối bằng những cách làm mới. Là thế hệ thứ ba của những gia đình Hà Nội vào Lâm Đồng lập nghiệp, anh Phạm Việt Hùng, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ Việt Nam, đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Anh Hùng khẳng định: “Là thế hệ thứ ba của những người con Hà Nội trên vùng đất Lâm Hà, chúng em nhận thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ là ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ vào sản xuất, tận dụng lợi thế của địa phương như cây cà phê, mắc ca, tạo ra những sản phẩm chất lượng. Qua đó, tiếp tục khẳng định tinh thần của người Hà Nội trên vùng đất Lâm Đồng”.

Những thế hệ người dân từ nhiều miền quê giờ đã cùng chung một quê hương, tiếp tục vun đắp cho vùng đất này ngày càng phát triển. Bởi dưới bầu trời Tổ quốc, nơi nào có nghĩa tình, có sự gắn bó và cống hiến, nơi ấy cũng là quê hương.