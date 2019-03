13 ngôi nhà bị cháy trong vụ hỏa hoạn ở An Giang

Chiều 29/3, ông Ngô Công Thức, Bí thư Huyện ủy An Phú, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi 13 căn nhà, trong đó 10 căn nhà bị thiêu rui hoàn toàn, 3 căn nhà bị cháy 50%.



Theo đó, vào khoảng 13h30’ ngày 29/3, tại khu vực đông dân cư, thuộc tổ 37, ấp An Thịnh, thị trấn An Phú, huyện An Phú xảy ra một vụ hỏa hoạn. Thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ một căn nhà ở phía trong của khu dân cư sau đó lan rộng.

Ngay khi phát hiện đám cháy, bà con nhân dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kết hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc tiến hành khống chế đám cháy và dập lửa. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC nỗ lực dập tắt ngọn lửa giảm thiểu thiệt hại.

Thống kê ban đầu, có 10 căn nhà bị cháy hoàn toàn và 3 căn nhà bị cháy 50%; rất may vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người. Điều đáng quan tâm ở đây là, hầu hết các hộ bị hỏa hoạn đều thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn của địa phương.

Sau khi xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo huyện An Phú và thị trấn An Phú đã đến thăm, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy. Trước mắt, UBND huyện An Phú hỗ 10 hộ có nhà bị cháy hoàn toàn mỗi hộ 20 triệu đồng, 10 triệu đồng/hộ với nhà bị cháy 50%; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện An Phú hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ có nhà cháy hoàn toàn, 1 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy 50%.

Bí thư Huyện ủy An Phú cũng chỉ đạo UBND thị trấn An Phú và Mặt trận Tổ quốc thị trấn An Phú tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội kịp thời động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết đồng thời có phương án bố trí chỗ ở mới cho người dân để bà con sớm ổn định cuộc sống./.

