180 công nhân trở lại làm việc sau vụ ngộ độc khí gas

Liên quan đến vụ việc hàng chục công nhân Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) nhập viện do bị ngộ độc khí amoniac, đến chiều 26/7, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cho biết, hiện Công ty này đã trở hoạt động sản xuất bình thường.

Khoảng 180 công nhân của công ty Kwong Lung Meko, tạm làm việc trở lại tại lầu 3 - Vị trí không xảy ra ngộ độc.

Trước đó, Sở Y tế TP Cần Thơ đã kiến nghị Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, yêu cầu Công ty Kwong Lung Meko tạm dừng hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, do yêu cầu phải có đơn hàng xuất gấp đi Châu Âu và Nhật Bản vào ngày 27/7, nên sau khi có biên bản kiểm tra của Tiểu đoàn Hóa học 893 (Bộ Tham mưu quân khu 9), kết luận mẫu khí amoniac vẫn nằm dưới ngưỡng cho phép và không có khả năng gây độc. Do đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, thống nhất theo phương án Công ty cho khoảng 180 công nhân tạm làm việc tại lầu 3 giáp với kho thành phẩm và khu vực phía cuối nhà xưởng (vị trí không xảy ra ngộ độc) để hỗ trợ công ty thực hiện đơn hàng.

Ngoài ra, Ban Quản lý đã yêu cầu Công ty phải phối hợp với cơ quan y tế theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của số công nhân tham gia sản xuất này và có báo cáo ngay đến Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan kịp thời hỗ trợ nếu có xảy ra trường hợp có biểu hiện ngộ độc.



Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, khoảng 18h26' ngày 24/7, Xưởng may áo (3 tầng) của Công ty TNHH Kwong Lung Meko có 5 công nhân bị ngất xỉu khi đang làm việc do hít phải mùi lạ giống mùi amoniac rất đậm đặc. Thời điểm này, tổng số công nhân đang làm việc tại công ty là 637 người. Khi phát hiện sự cố, công ty đã cho toàn bộ công nhân ngưng làm việc, sơ tán và đưa công nhân bị ngất xỉu đến các cơ sở y tế để điều trị. Đến 7h sáng 25/7, Công ty TNHH Kwong Lung Meko xác định không còn mùi hôi tại xưởng may áo nên cho công nhân trở lại làm việc bình thường. Đến 8h cùng ngày, có một số công nhân đã làm việc tại ca tối hôm qua có dấu hiệu bị mệt, ói, khó thở và ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.



Ngoài ra, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ và các Sở, ngành đã yêu cầu Công ty ngưng hoạt động hệ thống làm lạnh và khắc phục ngay sự cố rò rỉ. Công ty TNHH thủy sản Nam Phương đã thực hiện đúng theo yêu cầu. Tiểu đoàn Hóa học 893 cũng đã tiến hành khử độc bằng dung dịch hóa chất trung hòa khí amoniac.



Hiện, công ty TNHH thủy sản Nam Phương cũng đã hoạt động trở lại bình thường./.