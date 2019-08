2 hay 4 phạm nhân bị thương trong vụ sập lò nung nhà máy gạch?

Sau khi nhận được thông tin vụ việc này, ngày 8/8, Phòng Lao động thương binh và Xã hội huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã cử cán bộ xuống công ty làm rõ vụ việc.



Nội dung biên bản làm việc giữa cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên với công ty gạch tuynel Cường Thịnh về vụ tai nạn lao động nêu rõ: “Tại buổi làm việc có cán bộ của Liên đoàn lao động, Trung tâm y tế và lãnh đạo xã Hưng Tây ra làm việc với công ty Cường Thịnh. Sự việc xảy ra là có. Công ty này đang sửa chữa lại và cạy đường ray thì làm sập tường hầm lò. Các nạn nhân được đưa đi điều trị rồi. Phía công ty báo chỉ 2 người bị thương và không có người chết. Các nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu".

Biên bản làm việc việc giữa cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên với công ty gạch tuynel Cường Thịnh.

Hiện trường vụ sập lò nung gây tai nạn lao động với 15 mét tường bị sập. Nguyên nhân được xác định là do tu sửa hệ thống đường ray bên cạnh làm rung lắc dẫn đến sập lò nung. “Theo thông tin phía công ty và cán bộ quản lý phạm nhân cho biết có 2 người bị thương chưa rõ mức độ thương tích (do người lao động là phạm nhân nên công ty không được tiếp cận và nắm bắt thông tin)”, biên bản này nêu rõ.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đề nghị công ty làm việc với bộ phận quản lý phạm nhân trực tiếp lao động tại công ty để nắm bắt tình trạng bị thương của 2 lao động. Đồng thời yêu cầu Công ty làm báo cáo chi tiết gửi về các cơ quan liên quan; làm việc với bộ phận quản lý phạm nhân, trực tiếp lao động tại công ty để nắm bắt tình trạng bị thương của 2 lao động.

Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên tìm hiểu được, thời điểm xảy ra vụ việc có 4 phạm nhân bị thương? Sau khi xảy ra tai nạn, 4 phạm nhân này được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Trong đó, 1 phạm nhân được xác định tên là L.V.H. (35 tuổi) được xe cấp cứu vận chuyển vào khoa cấp cứu Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Trước đó, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác nhận cũng đã nhận được thông tin liên quan đến sự việc. Tuy nhiên phía công an tỉnh Nghệ An chưa nhận được thông tin chính thức từ phía trại giam.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 16h ngày 6/8, trong lúc nhóm công nhân đang làm việc tại đường ray vận chuyển vật liệu vào hầm lò thì bất ngờ bức tường lớn đổ sập xuống. Thời điểm này, 4 phạm nhân đang làm việc tại đây đã bị bức tường đè trúng người. Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Trong đó 1 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An, 3 bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An. Các bệnh nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.