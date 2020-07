2 người tử vong tại Đồng Nai do đuối nước

Ngày 26/7, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ lật xuồng khiến 2 thanh niên tử vong do ngạt nước, 1 người được cứu sống.

Thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 17h30 phút ngày 25/7, 3 thanh niên Nguyễn Mai K. (sinh năm 1995, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận); Lý Gia H. (sinh năm 1995, ngụ xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và Nguyễn Thành Đ. (sinh năm 1996, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) cùng nhau chèo xuồng ra khu vực Hồ Núi Le (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) chơi. Tuy nhiên khi gần ra khu vực giữa hồ, bất ngờ xuồng bị lật khiến cả 3 người cùng rơi xuống hồ.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

May mắn có một người dân đang câu cá gần đó phát hiện sự việc và kịp thời cứu được Nguyễn Thành Đ. và hô hoán người dân cứu người. Tuy nhiên do khu vực nước sâu nguy hiểm, người dân không cứu kịp, khiến 2 người còn lại bị chìm xuống đáy hồ, tử vong.



Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy huyện với hàng chục chiến sĩ công an ngay trong đêm tham gia lặn tìm thi thể nạn nhân. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mới được tìm thấy và vớt lên bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Được biết, khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân có độ sâu khoảng 6m. Qua khám nghiệm thi thể, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu các nạn nhân tử vong do ngạt nước.

Theo chính quyền địa phương, Hồ Núi Le là hồ tự nhiên, nơi chứa nước ăn của huyện Xuân Lộc, nhưng rất nguy hiểm vì mùa mưa mực nước sâu có thể tới 10 m, hằng năm có rất nhiều người chết do đuối nước tại đây. Công an huyện Xuân Lộc khuyến cáo người dân, đây là khu vực rất nguy hiểm, mặc dù đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, nhưng người dân vẫn lén lút ra tắm, chơi, hoặc tham quan nên xảy ra sự vụ đáng tiếc./.