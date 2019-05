2 vợ chồng ở Bình Định tử vong khi va chạm với xe tải

Thông tin ban đầu, vào lúc 19h00 ngày 23/5, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn An Dưỡng, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải biển kiểm soát 64 C- 026.86 do Dương Hải Âu, 29 tuổi, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam điều khiển theo hướng Nam - Bắc, cùng đi trên xe còn có Lê Đức Thắng, 31 tuổi, trú cùng địa phương.

Vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người tử vong.

Khi xe ô tô đi đến đoạn qua thôn An Dưỡng đã va chạm với xe mô tô biển số 77C1 - 557.94 do ông Đoàn Thế Kính, 57 tuổi, trú thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn điều khiển, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Thúy, 52 tuổi.

Vụ va chạm khiến cả 2 vợ chồng ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng Công an có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường giải quyết vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do lái xe tải là Dương Hải Âu điều khiển xe ô tô tải không giảm tốc độ trong khu vực đông dân cư, có biển báo hiệu nguy hiểm. Lái xe máy thì điều khiển xe qua đường không chú ý quan sát./.