2 vụ tai nạn liên tiếp xảy ra khiến 3 người tử vong tại Hải Dương

Tại quốc lộ 5B đoạn qua xã An Lâm, huyện Nam Sách, xe tải BKS 12C - 024.04 do lái xe Đặng Minh Thư (SN 1985) trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách di chuyển từ xã An Lâm, huyện Nam Sách ra Quốc lộ 37 mất lái đâm vào nhiều xe máy và xe đạp điện ngược chiều.

Trục vớt xe gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, xe tải lao tiếp xuống mương thủy lợi bên đường. Vụ tai nạn làm 2 cháu Nguyễn Thị Huyền Thương và Lê Quang Liêm (cùng sinh năm 2004) ở xã Phú Điền, huyện Nam Sách, học trường THPT Nam Sách 2 tử vong tại chỗ, 3 người bị thương là Vũ Thị Thủy (sinh năm 1977), Nguyễn Thu Huyền (SN 1988) cùng huyện Nam Sách và Đàm Thị Hà.

Cùng thời điểm, tại Quốc lộ 37, đoạn qua phường Cộng Hoà, thành phố Chí Linh đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe đạp điện và máy xúc làm bà Đồng Thị Bòng (SN 1955) trú tại Khu định cư Tân Tiến, phường Công Hoà, thành phố Chí Linh tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, xe tải lao tiếp xuống mương nước bên đường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân tai nạn. Các địa phương nơi xảy ra tai nạn giao thông đã tiến hành thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình lo mai táng cho các nạn nhân./.