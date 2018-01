25 giáo viên và học sinh nhập viện vì khói nhà máy

Sáng nay (6/1), 23 học sinh và 2 giáo viên Trường THCS Quán Toan (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phải nhập viện cấp cứu vì hít phải khí độc từ Nhà máy thép Việt - Nhật.

Ông Tô Đình Đại, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, tại Trường THCS Quán Toan đã có 25 học sinh, giáo viên bị ngất phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc được cho là do hít phải khí độc từ nhà máy của Công ty cổ phần thép Việt - Nhật, đóng trên địa bàn phường Quán Toan tràn sang.

Trường THCS Quán Toan nằm ngay cạnh lò luyện thép của công ty thép Việt - Nhật.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND quận Hồng Bàng đã thành lập đoàn công tác phối hợp với các cơ quan chức năng tới làm việc với công ty cổ phần thép Việt - Nhật.

“Hướng xử lý của quận yêu cầu lập biên bản yêu cầu đơn vị dừng hoạt động, nếu không ngừng thành phố sẽ ban hành văn bản cắt điện. Doanh nghiệp hoạt động phải vì dân và lợi ích của mọi người. Hiện tượng doanh nghiệp gây ô nhiễm thành phố đã xử lý triệt để, nhưng ngừng được mấy năm giờ lại bùng lên. Chính quyền địa phương không khoan nhượng nữa. Thành phố và quận giao cho các ban, ngành yêu cầu doanh nghiệp phải ký cam kết với chính quyền”, ông Đại cho biết.

Cũng theo thông tin từ quận Hồng Bàng, hiện tượng bụi đen đã xuất hiện từ ngày 5/1, nhà trường đã báo cáo với các ban ngành nắm bắt tình hình và có biện pháp. Tuy nhiên, sang ngày 6/1, mùi khói nồng nặc kèm theo bụi đen phát tán từ nhà máy thép Việt - Nhật lan tỏa sang khắp nhà trường.

Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các lớp đóng kín phòng học, nhưng do một số học sinh lớp 6A2 hiếu động, mở cửa lớp để xem. Sau đó, nhiều học sinh có hiện tượng lờ đờ, đau bụng, buồn nôn.

Khoảng 8h00 cùng ngày, hơn 23 học sinh, chủ yếu học lớp 6A2 và hai giáo viên được đưa đến phòng khám gần nhất để cấp cứu. Trong tổng số 23 cháu nhập viện cấp cứu, có 6 cháu nặng hơn phải ở lại theo dõi thêm. Còn các cháu khác ổn định đã được gia đình đưa về nhà./.

