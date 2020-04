3 người chết, 3 người bị thương do mưa lũ ở các tỉnh miền núi Bắc bộ

Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến 17 giờ chiều 23/4, mưa đá kèm theo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi Bắc Bộ đã khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Mưa dông khiến nhiều vị trí trên các tuyến giao thông bị sạt lở, gây khó khăn cho người và phương tiện khi lưu thông

Cụ thể, thiên tai đã làm 1 người chết ở tỉnh Hà Giang do cây đổ, đè vào người; 1 người tử vong ở tỉnh Sơn La do đá lăn vào nhà đổ tường; 1 nạn nhân ở tỉnh Yên Bái do sét đánh.

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm qua 22/4, các địa phương xảy ra hiện tượng mưa lớn kèm theo dông lốc, sét, một số nơi xuất hiện mưa đá.

Mưa lớn gây ra tình trạng lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi gây thiệt hại nặng nề. Mưa lũ làm hơn 1 nghìn 600 ngôi nhà bị tốc mái; 750 ha lúa và hoa màu thiệt hại; 31 công trình phụ, hội trường, nhà văn hóa bị hư hại. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính lên đến 3,4 tỷ đồng./.