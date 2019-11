4 nữ sinh bị dụ dỗ trốn gia đình đi Hà Nội tìm việc đã về nhà an toàn

Qua quen biết với một nhóm đối tượng qua mạng xã hội Facebook, bị các đối tượng rủ rê, 4 học sinh nữ, trong đó 2 hoc sinh lớp 7, một học sinh lớp 8, một học sinh lớp 9 của Trường THCS Chiềng Đen, thành phố Sơn La đã bỏ học, trốn gia đình xuống Hà Nội tìm việc theo lời hứa hẹn của nhóm đối tượng.

Trưa ngày 26/11, 4 cháu này đã cùng nhau lên huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và bắt taxi xuống Hà Nội. Tại Hà Nội, các đối tượng đón và trả tiền taxi cho các cháu, đưa các cháu di chuyến qua 4, 5 địa điểm quanh khu vực Hà Nội và điểm cuối là huyện Sóc Sơn.

Khi không thấy con về nhà, bố mẹ các cháu đã báo nhà trường và công an xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La. Qua 2 ngày tìm kiếm, với sự phối hợp của Công an thành phố Sơn La và công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, gia đình đã đưa các cháu trở về nhà an toàn.

Thầy giáo Bùi Bảo Quốc, hiệu trưởng trường THCS Chiềng Đen, thành phố Sơn La cho biết thêm: “Sau khi bố mẹ các cháu báo với nhà trường là các cháu đi khỏi nhà từ chiều hôm trước, nhà trường đã hướng dẫn phụ huynh báo cáo với Công an xã Chiềng Đen để phối hơp tìm kiếm. Sau 2 ngày tìm kiếm, gia đình đã đón các cháu về an toàn. Trong sáng hôm nay, ngay sau khi các cháu về nhà, Ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến thăm hỏi, động viên các cháu tại gia đình. Hiện nay đã có một cháu đi học trở lại, 3 cháu còn lại cũng hứa sẽ đi học lại bình thường”.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành mở rộng điều tra, làm rõ. Qua vụ việc này, các nhà trường và các bậc cha mẹ cần tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý, nhắc nhở con em mình hiểu rõ để phòng tránh thủ đoạn của các đối tượng xấu, đặc biệt là thủ đoạn lừa bán phụ nữ, trẻ em qua mạng xã hội./.