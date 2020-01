4 ô tô hư hỏng trong tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Sáng 17/1, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 xe ô tô bị hư hỏng, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 4 ô tô gồm: xe khách BKS 35B-013.08 do tài xế là Trần Hữu Công, sinh năm 1978, trú tại Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa điều khiển; xe khách BKS 21B-004.22 do tài xế Phạm Văn Dũng, sinh năm 1975, trú tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, Yên Bái điều khiển; xe ô tô BKS 19A-080.74 do tài xế Nguyễn Văn Mão, sinh năm 1960, trú tại thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ điều khiển (cả 3 xe trên chạy hướng Hà Nội - Lào Cai) và xe bồn mang BKS 24C-103.93, do tài xế Doãn Văn Hoàng, sinh năm 1987, trú tại xã Văn Sơn, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai điều khiển theo chiều ngược lại.

4 ô tô bị hư hỏng nặng trong vu tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 4 xe ô tô hư hỏng, gần 10m dải tôn sóng ở đường cao tốc bị hư hại. Hai tài xế xe bồn và xe khách là Doãn Văn Hoàng và Trần Hữu Công bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.



Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn./.