42 công nhân nghi bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện cấp cứu

Hôm nay 19/9, bác sĩ Nguyễn Văn Ngưu, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời 42 công nhân nhập viện nghi ngộ độc thức ăn tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Các công nhân của công ty TNHH Bodynits Tiền Giang nhập viện vào tối 18/9.

Hiện tại, một số trường hợp bệnh nhẹ đã xuất viện, số ca còn lại đang được bệnh viện tiếp tục theo dõi, điều trị. Do được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.



Được biết, sau bữa ăn cơm chiều ngày 18/9, lần lượt có 43 công nhân của Công ty TNHH Bodynits Tiền Giang- doanh nghiệp chuyên may mặc có địa chỉ tại ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, phải nhập viện với các triệu chứng: nôn ói, nhức đầu, chóng mặt…

Các, y bác sĩ của bệnh viện đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để điều trị bệnh nhân. Chẩn đoán ban đầu của bệnh viện, các trường hợp này nghi bị ngộ độc thức ăn.

Nhiều công nhân ngất xỉu khi nhập viện (ảnh: CTV)

Sau khi xảy ra ngộ độc, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc Sở y tế tỉnh Tiền Giang) đã đến lấy mẫu để kiểm nghiệm tìm ra nguyên nhân.

Được biết đây là lần thứ 2 trong năm nay, Công ty TNHH Bodynits Tiền Giang xảy ra tình trạng nhiều công nhân bị ngộ độc phải nhập viện./.