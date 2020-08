5 giờ “giải cứu” sà lan bị mắc kẹt trên sông

Vào lúc 14h30 ngày 23/8, thuyền trưởng Phạm Văn Phi (ngụ xã Bình Xuân, Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền giang) điều khiển sà lan mang biển kiểm soát TG14112 chạy trên sông Ông Vẽ theo hướng từ huyện Cái Bè đi ra hướng sông Tiền.

Khi phương tiện này lưu thông đến cầu Ông Vẽ (thuộc xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thì bị mắc kẹt ở nhịp giữa gầm cầu. Thời điểm này, nước triều đang dâng cao nên sà lan không thể thoát ra ngoài.

Sà lan bị mắc kẹt giữa cầu Ông Vẻ.

Nhận tin báo, công an huyện Cái Bè phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy - Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông qua khu vực này. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Tiền Giang dùng một chiếc tàu khác để bơm nước vào sà lan TG 14112 đang bị mắc kẹt nhằm giúp cho chiếc sà lan này chìm xuống mới có thể chui qua cầu. Sau hơn 5 giờ đồng hồ, chiếc sà lan đã được giải cứu thành công.

Các lực lượng chức năng nỗ lực giải cứu phương tiện mắc kẹt.( Ảnh: CTV)

Được biết, chiếc sà lan này chở vật liệu xây dựng vào thi công Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, sau khi đã bỏ vật liệu xong đang quay về đến cầu Ông Vẽ thì gặp nạn.

Cầu Ông Vẻ bắt ngang qua Quốc lộ 1 nằm trên sông Ông Vẻ. Do khoảng không thông thuyền thấp, thời gian qua có nhiều phương tiện trọng tải lớn qua đây gặp khó khăn, nhất là vướng vào thành cầu./.