5 học sinh bị sét đánh phải nhập viện khi trên đường đi học về

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 10h ngày 16/10, một tốp học sinh trên đường đi học về, khi đi qua cầu Trình thuộc xóm 6, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An bất ngờ bị sét đánh ngất. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Nhóm học sinh đang được điều trị tại bệnh viện.

Một người dân cho biết, khoảng 10h, khi đang trên đường về nhà thì phát hiện nhóm học sinh bị ngất, ngay lập tức chị đã chở các cháu đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Bùi Thị Ngọc Ánh, Phan Thị Giang, Phan Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Hoàng Thị Linh Chi đều là học sinh lớp 9A xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên. Hiện nay, 4 em đang được điều trị tại Trung tâm y tế Hưng Nguyên và 1 em đã về nhà.

Trước đó, Công an xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có 1 người đàn ông bị tử vong do sét đánh trúng.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 16/10, tại xóm Sen 3, xã Kim Liên, trong lúc rủ nhau đi thả lưới cùng những người bạn của mình, anh Nguyễn L. (SN 1987) không may bị sét đánh trúng người. Mặc dù những người bạn đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi./.