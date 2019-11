657 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 11/2019

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, trong tháng 11/2019, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ tai nạn giao thông, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người.

Hiện trường vụ container đâm xe khách làm 2 người chết, 11 người bị thương tại tỉnh Quảng Ngãi.

Như vậy, tính chung từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 15.885 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.975 người và bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, tình hình tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong đó, đường bộ, đường thủy, hàng hải đều giảm so với năm trước. Riêng trên đường sắt so với cùng kỳ năm trước tăng cả về số vụ và số người chết.



Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, các cơ quan chức năng đã lên kế hoạch để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp cao điểm vận tải cuối năm 2019, Tết Dương Lịch 2020, Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Canh Tý. Đặc biệt là các cơ quan chức năng xây dựng phương án giảm ùn tắc giao thông vào những tháng cuối năm 2019, đặc biệt là các thời gian cao điểm nghỉ lễ, Tết./.

