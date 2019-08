Ám ảnh xe container trên đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Trục đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn là cửa ngõ trung chuyển hàng hóa từ cảng Tiên Sa, thành phố Đà Nẵng đi các tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuyến đường này tập trung lượng lớn xe đầu kéo, xe tải chuyên chở hàng hóa nên luôn là điểm nóng mất an toàn giao thông. Nhiều vụ tai nạn chết người thương tâm giữa xe máy và xe ô tô tải đã xảy ra.

Các xe đầu kéo nối nhau san sát tại vòng xuyến Ngô Quyền- Nguyễn Văn Thoại.

Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã tiến hành đưa xe máy vào đường gom, giảm xe quá khổ quá tải đi vào giờ cao điểm..., nhưng nạn chạy nhanh vượt ẩu lấn làn của các phương tiện vận tải vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người.

Từ đầu năm đến nay, trên trực đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn đi cảng Tiên Sa liên tục xảy ra các vụ tai nạn giữa xe container và xe máy khiến nhiều người tử vong. Cụ thể, ngày 4/4, anh Nguyễn Viết Đông (40 tuổi), nhà ở quận Sơn Trà, đi xe máy chở theo con trai 10 tuổi, lưu thông trên đường Ngô Quyền. Khi đến ngã tư Ngũ Hành Sơn- Hồ Xuân Hương đã va chạm với xe tải biển kiểm soát 48C-03958. Cú va chạm khiến cháu Đức Anh ngã xuống đường và bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Tiếp đó, ngày 4/6, xe ô tô tải biển kiểm soát 77C-100.80 lưu thông từ đường Ngũ Hành Sơn qua đường Ngô Quyền. Khi đến giao lộ Ngô Quyền- Nguyễn Văn Thoại đã va chạm từ phía sau với xe máy do một phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều, cuốn xe máy vào gầm và kéo lê khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ. Đó chỉ là 2 trong số hàng chục vụ tai nạn giao thông thương tâm giữa xe máy và xe tải, xe quá khổ quá tải trên trục đường Ngô Quyền ở TP Đà Nẵng.

Là tuyến đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Tiên Sa, có lưu lượng xe ô tô lớn, phần nhiều là xe tải, xe quá khổ quá tải khiến áp lực giao thông ngày càng cao.

Ông Phan Thanh Sơn, 60 tuổi, hành nghề xe ôm ở góc ngã tư Ngô Quyền- Nguyễn Văn Thoại cho biết, ông chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn trên con đường này.

Ước tính mỗi ngày trên tuyến đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn có khoảng 1.500 lượt xe đầu kéo hoạt động, chưa tính đến các xe tải thùng cỡ lớn. Các vụ tai nạn trên tuyến này hầu hết do khoảng cách lưu thông giữa các xe không an toàn, chạy đua nhau, phóng nhanh vượt ẩu...

Sau các vụ tai nạn gây chết người liên tục, lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng đã đưa ra phương án tăng giờ cấm xe đầu kéo lưu thông trên tuyến này từ 16h30 đến 20h thay cho thời gian cấm từ 16h30 đến 18h30 như trước đây. Đồng thời yêu cầu Công an các quận tăng cường giám sát để hạn chế các lái xe quá khổ quá tải “làm xiếc” trên đường.

Xe container chạy trên trục đường Ngô Quyền là nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố tăng cường làm việc ngoài giờ. Như Công an phường chúng tôi tăng cường một nửa quân số làm việc ngoài giờ. Cảnh sát giao thông bắt đầu từ 5h30 phút là phải có mặt ngoài đường. Các đồng chí có thể nghỉ sớm hơn nhưng tính toán trong lực lượng đó. Ngoài giờ lực lượng cảnh sát giao thông trật tự và công an các phường triển khai nhằm đảm bảo giao thông, đặc biệt tuyến từ cảng Tiên Sa về Ngũ Hành Sơn”.

Được biết, UBND thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt Dự án cải tạo đường Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn, tổng kinh phí gần 190 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2019 đến 2022, dài gần 8km. Theo đó, mở rộng đường gom, bố trí dải phân cách biên mới bằng cấu kiện bê tông cốt thép lắp ghép, di dời hệ thống điện, chiếu sáng và các công trình hạ tầng khác...

Trục đường chính phân 3 làn xe dành cho xe ô tô các loại lưu thông. Trên đường gom phân 2 làn xe dành cho xe mô tô, xe máy, xe thô sơ và xe ô tô có kích thước nhỏ.

Ông Lê Văn Trung, Giám đốc Sở Giao thông Vận tại thành phố Đà Nẵng cho biết, việc cải tạo trục đường Ngô Quyền- Ngũ Hành Sơn sẽ hạn chế tai nạn giao thông, đảm bảo việc trung chuyển hàng hóa qua cảng Tiên Sa. Đối với tuyến chính thì không cho xe máy ra ngoài đường lớn này nữa. Còn 2 làn đường gom sẽ mở rộng lên 7,5 m, phục vụ người dân đi xe máy, cũng như người đi ô tô tiếp cận được mặt tiền nhà dân. Mục đích là để phân luồng 2 loại xe tải, container tách bạch với xe mô tô./.