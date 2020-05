An Giang kiến nghị chỉnh trị dòng chảy sông Hậu để bảo vệ Quốc lộ 91

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91, đoạn qua ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, chiều 24/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang đã đến khảo sát tình hình rạn nứt mặt đường khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang đã đến khảo sát tình hình rạn nứt mặt đường QL91.

Hiện nay, khu vực có vết rạn nứt này có chiều hướng mở rộng và có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào, đe dọa gần chục hộ dân và các phương tiện giao thông lưu thông theo hướng thành phố Long Xuyên đi huyện Phú Tân, thị xã Tân Châu và ngược lại.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã yêu cầu lãnh đạo huyện Châu Phú và xã Bình Mỹ khẩn trương thiết lập vùng không an toàn; tiến hành kéo dây, lắp đặt biển báo nguy hiểm, tổ chức phân luồng giao thông (cả đường thủy và đường bộ) nhằm giảm tải trọng trên đoạn đường rạn nứt; đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 24/24 để hướng dẫn bà con không đi vào khu vực nguy hiểm. Đồng thời, lên phương án di dời các chộ dân trong vùng cảnh báo nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Về lâu dài, huyện Châu Phú cần chủ động các phương án bố trí chổ ở mới đối với các hộ dân có nhà nằm trong vùng cảnh báo nguy hiểm khẩn cấp dọc theo tuyến Quốc lộ 91.

Vết nứt hiện ngày càng mở rộng.

Ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng, mặc dù vị trí xuất hiện vết rạn nứt, nguy cơ sạt lở mới này nằm trong vùng cảnh báo sạt lở của tỉnh, nhưng vẫn không được chủ quan; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bên liên quan cần tiến hành quan trắc, theo dõi khu vực xuất hiện các vết rạn nứt một cách cụ thể, chi tiết, từ đó đề xuất các phương án xử lý một cách triệt để, tiết kiệm, hiệu quả nhất.

Nhất là hiện nay chuẩn bị vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở là rất lớn; khu vực này có dài khoảng 3km; tuy nhiên, chiều rộng lòng sông Hậu đã bị bãi bồi sông Hậu ở phía bờ huyện Phú Tân thu hẹp khoảng 300m, giảm đi một nửa so với đoạn ở thượng lưu và hạ lưu liền kề là khoảng 600m, làm gia tăng vận tốc dòng chảy gây xói lở ở bờ Bình Mỹ, huyện Châu Phú.

Được biết, nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông cong, dòng chảy áp sát bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu gây ra hiện tượng rạn nứt. Theo UBND tỉnh An Giang, hiện nay địa phương đang tập trung xử lý hậu quả vụ sạt lở Quốc lộ 91 vào tháng 8/2019 chưa xong thì lại tiếp tục xuất hiện dấu hiệu sạt lở mới.

Để xử lý sạt lở một cách căn cơ, triệt để, đoạn đường Quốc lộ 91, đoạn thuộc xã Bình Mỹ của huyện Châu Phú thì cần phải thực hiện việc nạo vét, thông luồng, chỉnh trị dòng chảy sông Hậu. UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép An Giang thực hiện xã hội hóa Dự án chỉnh trị dòng chảy sông Hậu bảo vệ Quốc lộ 91, đoạn thuộc xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú với chiều dài khoảng 3km, việc chỉnh trị, nạo vét thông luông kết hợp tận thu cát./.