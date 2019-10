Ảnh hưởng bão số 5, nhiều xã huyện miền núi bị chia cắt do mưa lũ

Do ảnh hưởng của bão số 5, 2 ngày nay, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Trị có mưa to. Nước sông Đakrông dâng cao gây ngập một số ngầm tràn đường vào các xã vùng cao huyện ĐaKrông

Cầu tràn đoạn xã A Ngo, huyện Đakrông bị lũ chia cắt.

Tuyến đường vào cửa khẩu quốc tế LaLay bị ngập một đoạn tại ngầm tràn thuộc xã A Ngo. Nước lũ cũng chia các tuyến đường đi xã A Vao, A Bung, huyện miền núi Đakrông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.



Hôm nay (31/10), học sinh một số trường học ở các xã này phải nghỉ học. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lalay tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương chốt trực tại các ngầm tràn, ngăn không cho người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.

Trung tá Phan Thành Linh, Quyền Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế La lay, tỉnh Quảng Trị cho biết: "Lực lượng của Đồn triển khai 20 cán bộ chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương chốt chặn các ngầm, ngăn không cho trẻ con và các phương tiện qua lại. Hiện đang tiếp tục chốt chặn, tuyên tuyền cho bà con không được ra sông vớt gỗ, bắt cá, vì nước to". (Đình Thiệu/VOV-Miền Trung)

Do ảnh hưởng của bão số 5, sáng nay (31/10), tại thành phố Đà Nẵng có mưa to, gió mạnh, nhiều cây xanh bị gãy cành, bật gốc, ngã đổ trên nhiều tuyến đường chính, gây nguy hiểm cho người đi đường. Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng đã huy động nhân lực, phương tiện tiến hành cắt tỉa, thu dọn cành cây.

Đà Nẵng mưa kéo dài nhiều cây xanh ngả đổ ở đường Yên Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng huy động công nhân khẩn trương thu gom rác, đảm vệ sinh đường phố và khơi thông hệ thống thoát nước mưa.

Ông Võ Minh Đức, Giám đốc Công ty cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng cho biết: "Thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng của bão cây xanh bị ngã đổ trên một số trục đường chính và một số vùng ven. Công ty cũng đã phối hợp với Công ty công viên cây xanh đã thu gọn dọn vệ sinh trên đường phố, đưa mọi công việc trở lại phục vụ vệ sinh bình thường. Tuyến đường nào cũng có một số trục đường chính gãy 1- 2 cây. Chúng tôi đã phải huy động toàn bộ lực lượng của công ty phương tiện hiện có để vệ sinh trên đường phố". (Tuyết Lê/VOV-Miền Trung).

Tại Quảng Nam, từ chiều qua đến trưa nay (31/10), trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam mưa lớn kết hợp với gió gây hư hỏng một số công trình giao thông, một số nhà dân bị tốc mái và có nguy cơ sạt lở.

Nhánh sông ở huyện Nam Trà My nước chảy xiết.

Tuyến Quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam bị chia cắt đoạn qua sông Trường và sông Nước Oa. Hiện có 7 điểm sạt lở xảy ra trên tuyến đường này gây khó khăn cho việc đi lại. Các tuyến đường trung tâm huyện cũng xuất hiện một số điểm sạt lở làm đất, đá tràn xuống mặt đường.

Đường từ trung tâm xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Vân, Trà Don, Trà Cang, Trà Vinh đi các thôn cũng bị hư hỏng nặng. Mưa lớn kèm theo gió lốc làm một số nhà dân ở thôn 3, xã Trà Mai; làng Lâng Loan, xã Trà Cang bị tốc mái; một số hộ ở xã Trà Dơn, Trà Tập, Trà Linh có nguy cơ sạt lở.

Ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, địa phương đã đề nghị các đơn vị chức năng tăng cường lực lượng, phương tiện cơ giới xử lý sạt lở, đảm bảo lưu thông trên tuyến Quốc lộ 40B; Kịp thời khắc phục các sự cố về điện trên địa bàn nhằm đảm bảo cho công tác xử lý công việc cũng như sinh hoạt cho người dân. (Hoài Nam-VOV-Miền Trung).

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn kéo dài khiến một số đoạn trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Định nước ngập đến nửa mét. Trạm BOT Nam Bình Định phải xả trạm để đảm bảo an toàn giao thông.

Sáng nay, trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Mỹ Châu và thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định nước ngập sâu.

Theo Cục Quản lý đường bộ III, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, phần bên phải tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định ngập vị trí sâu nhất gần nửa mét khiến giao thông bị ách tắc.

Ông Trần Đức Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đường bộ III cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Quản lý đường bộ III.2 cùng các bên liên quan tiến hành cẩu, nâng dải phân cách cứng để tiêu thoát nước, đảm bảo giao thông thông suốt.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A qua tỉnh Bình Định, từ 23h tối qua (30/10) đến 2h45 sáng nay, Trạm BOT Nam Bình Định (Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định) đã xả trạm, không thu phí do mất điện kéo dài và gió to, mưa lớn. (Thành Long/VOV-Miền Trung)./.