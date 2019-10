Ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 5, Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa to

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 5 nên chiều nay (31/10), ở khu vực phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa, có nơi mưa to, từ đêm nay mưa giảm.

Trong chiều và đêm nay, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); ngày mai mưa giảm.

Trong ngày 1/11-2/11, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa rất to (Tổng lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt); ở Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 50-100mm/đợt).

Cảnh báo: Từ ngày 4/11-5/11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại ở các tỉnh Nam Trung Bộ./.