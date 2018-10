Ảnh: Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa

Thay vì những đợt không khí lạnh ở mức độ yếu tràn xuống như những ngày trước, hôm nay, người dân Thủ đô cũng chính thức cảm nhận được cái se lạnh khi nền nhiệt giảm sâu chỉ còn khoảng 20 độ C. Từ sáng sớm, thời tiết lạnh kèm theo mưa nhỏ khiến cái lạnh thêm rõ rệt. Những người ra đường tập thể dục phải khoác thêm áo gió. Người phụ nữ mặc chiếc áo khoác dày ra phố. Trên vỉa hè, nhiều người lao động co ro khi chưa kịp mang theo áo rét khi đi làm. Hai người phụ nữ tranh thủ nghỉ trưa, ngồi co ro trên phố Tạ Hiện Đôi bạn trẻ đi dạo quanh hồ Gươm dưới tiết trời se lạnh. Một bác lớn tuổi bán hàng trên phố hàng Ngang dùng tấm vải mỏng thay chăn che chân, tránh gió lạnh. Người phụ nữ dùng chiếc khăn khoác thay áo. Những bác xe ôm cũng phải mặc kín đáo chờ khách. Hình ảnh cụ ông trên phố Tràng Tiền ngồi trước hiên nhà ngắm phố phường. Một em nhỏ chơi đá bóng tại khu vực Nhà thờ Lớn mặc chiếc áo khoác dày dặn. Những quán cà phê, trà chanh cũng là điểm đến lí tưởng cho những ngày đầu đông. Đợt gió mùa mạnh tràn về, khiến thời tiết Thủ đô khá dễ chịu chỉ khoảng 20 -22 độ C. Tuy nhiên, khi di chuyển qua những cây cầu gió thổi mạnh khiến người dân cảm nhận rõ rệt không khí lạnh ùa về. Theo thông tin tại các tỉnh Bắc Bộ hôm nay có mưa vừa, có nơi mưa to, trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi chuyển rét, thấp nhất chỉ 16 - 19 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 23 - 26 độ. Từ ngày 10-14/10, có mưa và dông rải rác trong ngày 10, sau có mưa vài nơi. Ngày 10, ngày 11 trời lạnh, sau đêm và sáng trời lạnh.

