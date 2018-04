Ảnh: Tân binh công an TP Hà Nội khổ luyện trên thao trường

Cách đây hơn một tháng, 3.000 tân binh của TP Hà Nội thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có gần 300 tân binh được tuyển chọn nhập ngũ vào lực lượng Công an thành phố (CATP) Hà Nội. Tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ (Công an TP Hà Nội), trong nhiều ngày qua những chàng lính trẻ đã dần quen với cuộc sống, kỷ luật tập luyện, thực hiện theo kỷ cương của lực lượng cảnh sát Thủ đô. Ngay trong những ngày đầu vào quân ngũ, công tác huấn luyện võ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Những bài tập võ thuật với cường độ cao đòi hỏi thể lực, sự bền bỉ, bản lĩnh vững vàng đã khiến mỗi tân binh trưởng thành hơn trong thời gian ngắn. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn đang uốn nắn từng "miếng đánh" cho tân binh. Mỗi tư thế từ cơ bản đến phức tạp những chàng lính trẻ đều được võ sư hướng dẫn tận tình. Sau những giờ huấn luyện võ thuật, các chiến sĩ trẻ được làm quen với những loại súng quân sự trên thao trường. Từ súng lục... ...đến súng trường AK. Sau 3 tháng rèn luyện điều lệnh, võ thuật, kỹ năng tác chiến... những tân binh này sẽ được phân về các đơn vị trực thuộc lực lượng Công an TP Hà Nội thực hiện nghĩa vụ kéo dài trong thời gian 3 năm.

Cách đây hơn một tháng, 3.000 tân binh của TP Hà Nội thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có gần 300 tân binh được tuyển chọn nhập ngũ vào lực lượng Công an thành phố (CATP) Hà Nội. Tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ (Công an TP Hà Nội), trong nhiều ngày qua những chàng lính trẻ đã dần quen với cuộc sống, kỷ luật tập luyện, thực hiện theo kỷ cương của lực lượng cảnh sát Thủ đô. Ngay trong những ngày đầu vào quân ngũ, công tác huấn luyện võ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Những bài tập võ thuật với cường độ cao đòi hỏi thể lực, sự bền bỉ, bản lĩnh vững vàng đã khiến mỗi tân binh trưởng thành hơn trong thời gian ngắn. Huấn luyện viên Nguyễn Anh Tuấn đang uốn nắn từng "miếng đánh" cho tân binh. Mỗi tư thế từ cơ bản đến phức tạp những chàng lính trẻ đều được võ sư hướng dẫn tận tình. Sau những giờ huấn luyện võ thuật, các chiến sĩ trẻ được làm quen với những loại súng quân sự trên thao trường. Từ súng lục... ...đến súng trường AK. Sau 3 tháng rèn luyện điều lệnh, võ thuật, kỹ năng tác chiến... những tân binh này sẽ được phân về các đơn vị trực thuộc lực lượng Công an TP Hà Nội thực hiện nghĩa vụ kéo dài trong thời gian 3 năm.