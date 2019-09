Ảnh: Triều cường lên cao, cuộc sống người dân TPHCM bị đảo lộn

Theo ghi nhận, đến thời điểm 11h sáng nay (30/9) tại cầu Kênh Ngang số 3 (thuộc đường Mễ Cốc, phường 15, quận 8, TPHCM) nước do triều cường đã rút, các đơn vị và lực lượng chức năng tại địa phương đang khắc phục tạm thời bằng những bao cát tại đoạn bờ bao gần 30m bị gãy vào chiều 29/9 do triều cường dâng cao. Ảnh: Hẻm gần cầu Kênh Ngang 3 bị ngập trên 50cm do triều cường và vỡ bờ bao.