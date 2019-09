Áp thấp có thể mạnh thành bão, ảnh hưởng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 1/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 02/9, vị trí tâm bão ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, trên đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 13 giờ ngày 03/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng theo hướng Đông rồi Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3./.