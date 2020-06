Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão khi đi vào Biển Đông

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai vừa có công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng.



Cụ thể, theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang hoạt động ở ngoài khơi Philippines, dự báo trong 2-3 ngày tới, ATNĐ có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của Áp thấp nhiệt đới (có thể mạnh lên thành bão), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng từ tối 13/6 đến 15/6.

Do ảnh hưởng của ATNĐ, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng từ tối 13/6, kéo dài tới ngày 15/6, trọng tâm mưa to đến rất to ở vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa lớn diện rộng, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Đối với khu vực đất liền Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tổ chức kiểm tra việc vận hành các hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ để bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du.

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất và hệ thống các trạm đo mưa trên địa bàn để thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và sản xuất.

Đối với khu vực trên biển: Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của ATNĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ các phương tiện tàu, thuyền nhằm chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn./.