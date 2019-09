Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 5 trong ngày Quốc khánh 2/9

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, bão số 5 nhiều khả năng sẽ được hình thành trong 24 giờ tới.

Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

"Và nếu được hình thành thì đây sẽ là cơn bão thứ hai liên tiếp ảnh hưởng tới nước ta trong vòng 1 tuần, sau cơn bão số 4 vừa đổ bộ vào Trung Bộ cách đây hai ngày. Một điểm đáng chú ý là bão số 5 sẽ có quỹ đạo khá đặc biệt do có nhiều yếu tố tác động. Tối ngày 2/9 có thể đi vào vùng biển ngoài khơi Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế, sau đó bão sẽ di chuyển chậm lại, đổi hướng, đi ngược ra ngoài theo hướng Đông Bắc. Do thời gian hoạt động trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ khá lâu, gây gió mạnh, sóng lớn kéo dài trên biển, gió mạnh vùng ven bờ từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, do vậy rất nguy hiểm cho tàu thuyền", Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho hay.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành bão.

Trả lời phóng viên về tình hình thời tiết đất liền nước ta trong những ngày tới, ông Hoàng Phúc Lâm nhận định: "Do khi vào vịnh Bắc Bộ, bão số 5 sẽ di chuyển chậm, khi đó bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp, gây gió mạnh cho Vịnh Bắc Bộ, mưa rất to cho đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 300-500mm, trong đó trọng tâm mưa rất to là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, lượng mưa trong cả đợt có thể tới trên 500mm từ ngày 2 đến sáng 6/9. Hai đợt mưa rất to liên tiếp cho khu vực Trung Bộ sẽ gây áp lực không hề nhỏ cho hệ thống hồ chứa và thoát nước ở Trung Bộ, đặc biệt các hồ chứa thủy lợi, do ảnh hưởng của mưa cường độ lớn làm tăng nguy cơ xảy ra mất an toàn. Đối với lũ trên sông, có thể báo động 2 đến báo động 3 ở khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị, các khu vực khác từ báo động 1 đến báo động 2. Như vậy, khu vực Thanh Hóa - Quảng Ngãi có thể sẽ đối mặt với một đợt mưa rất lớn ngay từ ngày mai. Người dân trong vùng cảnh báo mưa lũ cần liên tục theo dõi tin tức thời tiết để có sự chuẩn bị tốt nhất"./.