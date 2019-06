"Bà hỏa" thiêu cháy xưởng chế biến lạc, thiệt hại 10 tỉ đồng

Vào khoảng hơn 4h sáng nay (12/6), một số người dân địa phương phát hiện lửa và khói bốc lên nghi ngút tại khu vực nhà xưởng cơ sở thu mua chế biến nông sản của ông Võ Công Tri (ở thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến).

Bơm nước chữa cháy.

Lập tức người dân đã hô hoán để những người trong khu vực nhà xưởng của cơ sở chế biến thoát ra ngoài, đồng thời tiến hành các biện pháp chữa cháy tại chỗ và gọi điện trình báo lực lượng chức năng. Lúc này trong xưởng chứa khoảng 400 tấn lạc vừa mới thu mua.

Hiện trường vụ cháy (ảnh T.M)

Ngay sau khi nhận được thông tin, 2 xe chữa cháy chuyên dụng, 4 máy bơm công suất lớn được điều ngay đến hiện trường cùng hàng trăm chiến sỹ đồn Biên phòng Kỳ Khang Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy công an tỉnh, công an huyện Kỳ Anh, lực lượng công an viên, dân quân tự vệ các xã ở Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Giang... và đông đảo bà con nhân dân địa phương cùng nhau tham gia dập lửa, vận chuyển tài sản ra ngoài.



Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Những ngày qua thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, bên trong khu vực nhà xưởng cơ sở thu mua chế biến nông sản lại có nhiều vật liệu dễ cháy, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, đến gần 8 giờ sáng nay đám cháy mới cơ bản được dập tắt.

