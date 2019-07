“Bà hỏa” thiêu rụi 5 căn nhà của người dân An Giang

Chiều nay (23/7), ông Mai Phùng Thiện, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang cho biết, khoảng 13h trưa 23/7, tại tổ 14, ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú xảy ra hỏa hoạn. Vụ hỏa hoạn làm 5 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ một căn nhà trong khu dân cư, sau đó lan rộng. Ngay khi phát hiện đám cháy, người dân và lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc tiến hành khống chế đám cháy và dập lửa.

Sau hơn 1 giờ, đám cháy đã được dập tắt, 5 căn nhà bị cháy hoàn toàn. Được biết, các hộ có nhà bị cháy đều thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn của địa phương.



Sau khi xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo huyện An Phú và xã Quốc Thái đã đến thăm, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy. Ủy ban nhân xã Quốc Thái và Mặt trận Tổ quốc xã tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội kịp thời động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết đồng thời có phương án bố trí chỗ ở mới cho người dân để bà con sớm ổn định cuộc sống.

5 căn nhà bị cháy hoàn toàn.

Bí thư huyện ủy An Phú chỉ đạo, Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Phú tiến hành thống kê thiệt hại, có báo cáo nhanh gửi về Ủy ban nhân dân huyện để huyện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang để có chính sách hỗ trợ các hộ bị thiệt hại sớm xây cất lại nhà mới, để bà con ổn định cuộc sống./.