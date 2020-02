Bà Rịa - Vũng Tàu giám sát 2 tài xế có biểu hiện sốt, ho

Trước đó vào ngày 27/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Long Điền về 2 tài xế lái xe container đi qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc đều có biểu hiện sốt, ho.

Giám sát 2 xe container của BRVT đang di chuyển từ Lào Cai về hướng Nam.

Sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu Sở Giao thông Vận tải phối với công an tỉnh; yêu cầu Công ty TNHH Đan Dương và doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh Tiến cung cấp thông tin về các xe đang hoạt động chở hàng hóa tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam; cung cấp thông tin 2 xe container đang lưu thông từ cửa khẩu Lào Cai (từ ngày 25/2) về hướng Nam; giám sát hành trình trong quá trình vận chuyển hàng hóa về Việt Nam.

Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với công an địa phương và công an các tỉnh, thành trên tuyến đường mà 2 xe container đang di chuyển để xác định vị trí, yêu cầu các tài xế đến các cơ sở y tế tuyến huyện gần nhất để cách ly y tế và chữa bệnh, tiến hành khử khuẩn xe./.