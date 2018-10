Bắc Bộ đón nắng đẹp, Nam Bộ có mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 14/10, khu vực Bắc Bộ tiếp tục nằm trong khối không khí lạnh lục địa khô nên thời tiết khá ổn định. Trưa và chiều trời hửng nắng, nền nhiệt tăng thêm từ 1-2 độ C. Ở các tỉnh vùng núi phổ biến từ 18-20 độ C.

Mức nhiệt thấp nhất ở thủ đô Hà Nội ở mức 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-31 độ C, thời tiết mát mẻ. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bắc Bộ đón nắng đẹp (ảnh minh họa)

Thời tiết các khu vực ngày 14/10 cụ thể như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi 18-20 độ C; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội: nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào vài nơi; phía Nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C./.

Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa to VOV.VN - Không khí lạnh tăng cường, nhiều nơi có mưa to. Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi phía Bắc nhiệt độ từ 16-19 độ C. Ảnh: Người Hà Nội đón gió lạnh đầu mùa VOV.VN - Nhiệt độ giảm kèm theo những cơn mưa nhỏ khiến người dân Thủ đô ra đường co ro.