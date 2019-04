Bắc Kạn, Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra nồng độ cồn của lái xe

Với đặc thù đường nhiều đèo dốc, quanh co và ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người dân còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường của tỉnh Bắc Kạn rất lớn, để tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Thượng tá Dương Ấu Bình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn tăng cường xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như nồng độ cồn vượt quá quy định, điều khiển xe quá tốc độ cho phép.

“Chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát, phối hợp với công an các huyện thành phố, trên địa bàn trọng điểm xử lý các trường hợp vi phạm, bên cạnh đó là có biện pháp phân luồng phân tuyến đảm bảo cho hoạt động giao thông thông suốt”, Thượng tá Bình nói.



Dịp nghỉ lễ dài ngày, dự báo lượng khách đến khu du lịch Ba Bể và các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn sẽ tăng đột biến. Tuy nhiên, một số tuyến đường nối các điểm đến nổi tiếng của Bắc Kạn lại đang trong quá trình sửa chữa, thi công... trong đó có tuyến đường tỉnh 254 nối khu du lịch ATK Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) đến khu du lịch Hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn).

Ông Triệu Hồng Sơn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Kạn, đơn vị chủ đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường này cho biết: “Chúng tôi cũng đã chủ động chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục các điểm đen, để giao thông thông suốt, thành lập tổ giám sát và thường xuyên kiểm tra toàn tuyến, yêu cầu nhà thầu sẵn sàng máy móc ứng trực 24/24h”.

Ban Quản lý Khu du lịch Ba Bể cũng phối hợp với các đơn vị như Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách đường thủy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan trong dịp nghỉ Lễ.

Trong khi đó, từ đêm qua, lưu lượng người và phương tiện trên các tuyến Quốc lộ qua tỉnh Lạng Sơn đã bắt đầu tăng cao. Để hạn chế các vụ tai nạn, va chạm giao thông... lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường quân số.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A, đặc biệt là đối với các phương tiện tham gia vận tải hành khách.

Đối với hoạt động vận tải hành khách, các bến xe trên địa bàn cũng đảm bảo cung cấp phương tiện phục vụ hành khách. Ông Lâm Việt Hùng, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn nói: “Ban ATGT tỉnh trực tiếp ra các văn bản chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thành phố và các cơ quan nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh. Đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn tỉnh tăng cường tuần tra kiểm soát các địa bàn trong điểm, nhất là quốc lộ 1 để bảo đảm trật tự an toàn giao thông”./.