Bắc Kạn tính phương án khai quật nơi an táng ban đầu của 13 liệt sĩ

Trước thông tin vụ việc, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cùng đoàn công tác đã đi thực địa tại khu vực hồ Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, nơi 13 Thanh niên xung phong hy sinh.

Ông Tống Văn Minh (đứng giữa) nguyên Phó Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng hồ thủy lợi Tân Minh cung cấp tài liệu về phần mộ 13 liệt sỹ TNXP cùng ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn (ngoài cùng bên trái).

Trao đổi với đoàn công tác, ông Tống Văn Minh, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng hồ thủy lợi Tân Minh là người trực tiếp an táng 13 liệt sỹ cho biết, lần an táng ban đầu chỉ có 12 liệt sỹ, do 1 người đã được thân nhân đưa về chôn cất. Sau đó có thêm 2 gia đình đã tự cất bốc mang về trước khi toàn bộ số mộ được quy tập về nghĩa trang của tỉnh Bắc Kạn.

Ông Tống Văn Minh đã cẩn thận vẽ lại sơ đồ phần mộ các liệt sĩ đã hy sinh, tuy nhiên, sơ đồ này có thể đã không được phục vụ cho công tác quy tập sau đó. Còn ông Lèng Văn Chưởng, người dân thôn Quan Làng, xã Thanh Vận cho biết thêm: 12 mộ liệt sỹ chôn cất ở khu đồi Nà Coóc và lần quy tập ban đầu người dân đều không ai được chứng kiến.

Ông Tống Văn Minh đã cẩn thận vẽ lại sơ đồ các ngôi mộ tại nơi an táng ban đầu.



"Bốc thì có thể theo chỉ thị ở trên thì họ cứ về bốc thôi, chứ không có người địa phương tham gia. Nhưng theo thu thập thông tin của người dân thì thời gian bốc là năm 1978, còn tháng nào thì không ai rõ", ông Chưởng nói.

Như vậy có thể thấy, việc quy tập mộ liệt sỹ đã thực hiện có nhiều thiếu sót khi có ít nhất 3 liệt sỹ đã được đưa về trước đó nhưng vẫn có tên, có mộ phần ở nghĩa trang. Đồng thời, một số người nguyên là lãnh đạo xã Thanh Vận thời điểm đó cũng khẳng định, đơn vị thực hiện quy tập cũng không thông báo với chính quyền địa phương.

Khu vực 13 TNXP bị nước cuốn trôi sau khi đập Tân Minh bị vỡ.



Trước tình hình trên, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết, địa phương sẽ thành lập một Tổ công tác giải quyết vụ việc. Trước mắt, phải khẩn trương tìm kiếm hồ sơ lưu trữ tại 2 tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên; tìm kiếm nhân chứng, xác định đơn vị, cá nhân tiến hành quy tập, bởi hiện việc xác định nguyên nhân sai sót do lần quy tập ban đầu hay do chuyển nghĩa trang lần 2 năm 1989 vẫn cần có thời gian. Bên cạnh đó, có thể sẽ mời chuyên gia đánh giá mẫu vật trong các ngôi mộ được cất bốc, đồng thời khai quật lại khu an táng ban đầu.

Hồ thủy lợi Tân Minh ngày nay.



Ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: "Có thể xác minh trên thực địa thực tế một số vị trí chôn cất ban đầu để xem thực hư như thế nào, chúng tôi làm tất cả mọi phương án có thể để sớm tìm ra câu trả lời chính xác nhất vụ việc này".

Trước đó, Bộ Lao động, Thương binh - Xã hội đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh - Xã hội Bắc Kạn sớm báo cáo vụ việc 13 liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh ngày 9 tháng 8 năm 1968 khi làm nhiệm vụ xây dựng hồ thủy lợi Tân Minh, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới đã quy tập về nghĩa trang nhưng khi khai quật để xét nghiệm ADN phát hiện bên trong chỉ có đất đá mà không có hài cốt./.