Bạc Liêu: Nam thanh niên bị bỏng nặng do bếp gas mini phát nổ

Theo đó, vào khoảng 19h cùng ngày, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Dương Hữu C., 36 tuổi, ngụ xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu trong tình trạng đau và lạnh run. Trên người bệnh nhân này bị bỏng rất nặng, nhiều nhất là từ phần bụng đến phần đầu.

Anh Dương Hữu C. trong tình trạng bỏng rất nặng

Ngay sau đó, các y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành xử trí nhanh bước đầu bằng cách bù dịch, sử dụng kháng sinh và giảm đau.

Theo lời người nhà của anh C., vào buổi chiều nay, anh C. đang ngồi ăn ở nhà, bất ngờ bếp gas mini phát nổ. Do anh C. không kịp chạy nên bị cháy bộ quần áo đang mặc, khiến anh bị bỏng nặng. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người nhà đã nhanh chóng đưa anh C. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Hiện, anh C. đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu theo dõi đặc biệt./.

