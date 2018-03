Báo cáo Bộ Giáo dục vụ việc phụ huynh đánh giáo viên ở Đắk Nông

Cụ thể vụ việc phụ huynh đánh giáo viên trong khuôn viên Trường Mầm non Hoa Hồng (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) được báo cáo như sau:

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1981, trú tại tổ dân phố 7, thị trấn Đắk Mil có con là Vũ Mạnh Hùng đang học tại Trường Mầm non Hoa Hồng.

Trường mầm non Hoa Hồng nơi xảy ra sự việc.

Khoảng 14h ngày 7/3/2018, bà Tuyết đến trường và vào gặp cô Nguyễn Thị Nhẫm là cô giáo chủ nhiệm của em Hùng để xin đón con về sớm. Lý do bà Tuyết đưa ra là nhà có người thân mới mất ở huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) nên đưa cháu về sớm để đi viếng đám tang. Tuy nhiên, cô Nhẫm không đồng ý cho bà Tuyết đón con mà yêu cầu phải có ý kiến của Ban Giám hiệu.

Lý do là việc đón trẻ trước thời gian quy định (16h15) và sáng cùng ngày khi ông Vũ Văn Lực (chồng bà Tuyết) đưa cháu Hùng đi học đã dặn cô giáo là chỉ có ông là người đưa đón cháu Hùng, ngoài ra bất kỳ ai đón cháu cũng phải hỏi ý kiến của ông trước (Được biết ông Vũ Văn Lực và bà Vũ Thị Ánh Tuyết đang lục đục chuyện gia đình).

Đơn tố cáo của giáo viên trong trường.

Tuy cô Nhẫm đã giải thích nhưng bà Tuyết vẫn dắt tay cháu Hùng đưa đi. Cô Nhẫm tiếp tục yêu cầu bà Tuyết cùng cô lên gặp Hiệu trưởng Nhà trường để giải quyết. Cùng lúc này, cô Nhẫm gọi điện thoại cho ông Lực để xin ý kiến thì được ông Lực đồng ý. Sau đó thì Nhà trường cho bà Tuyết đón con về sớm.

Đến sáng 12/3, bà Tuyết đưa cháu Hùng đến lớp đi học thì gặp cô Nhẫm tại sân trường. Lúc này bà Tuyết nói với cô Nhẫm là “lát tao xử mày”.

Nói xong bà tát vào mặt cô Nhẫm. Nhiều giáo viên của trường chạy tới can ngăn cũng bị bà Tuyết đánh, chửi, trong đó có cô Trần Thị Phương Anh cũng là giáo viên của trường. Đến chiều cùng ngày, Công an thị trấn Đắk Mil mời bà Tuyết lên làm rõ vụ việc.

Tại Công an thị trấn, bà Tuyết thừa nhận đã đánh vào mặt cô Nhẫm với lý do không cho bà đón con và có thái độ không tôn trọng bà.

Hiện Ban Giám hiệu Nhà trường, cô Nguyễn Thị Nhẫm đã làm đơn yêu cầu Cơ quan chức năng xác minh, xử lý bà Tuyết theo quy định pháp luật, đồng thời công khai xin lỗi cô Nhẫm và cô Phương Anh trước toàn thể Nhà trường và phụ huynh học sinh.

Công an huyện Đắk Mil đã tiếp nhận xử lý vụ việc. Tại đây, bà Tuyết cũng có đơn tố cáo các giáo viên của Trường Mầm non Hoa Hồng đã xúc phạm bà. Hiện Công an huyện Đắk Mil đang tiến hành xác minh vụ việc và sẽ có thông tin chính thức khi có kết quả điều tra, xử lý./.

