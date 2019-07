Bão số 2: Còn 1640 khách du lịch trên đảo Cô Tô chưa được đưa vào bờ

Đại tá Trần Văn Đình (Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn - Bộ đội Biên Phòng) cho biết: “Đến thời điểm này còn 1640 khách du lịch trong đó có 4 du khách nước ngoài đang trên đảo Cô Tô (Quảng Ninh) chưa được đưa vào bờ. Hiện tại Bộ đội Biên Phòng đang phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đảm bảo an toàn cho nhóm du khách này”.

Đại tá Trần Văn Đình (Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn - Bộ đội Biên Phòng).

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, từ nay (3/7) cho đến chiều mai (04/7), ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-150mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ); các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ).

Từ đêm nay đến sáng 05/7, ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, đồng bằng Bắc Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-200mm/24 giờ, có nơi trên 250mm/24 giờ); vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/ 24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Bão số 2 sẽ đổ bộ vào bờ vào sáng 4/7.

Cảnh báo: Trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Mực nước đỉnh lũ trên sông Thao, sông Hoàng Long, thượng lưu sông Cầu có khả năng đạt BĐ1, các sông chính từ Thanh Hóa đến Quảng Bình còn dưới BĐ1.

Sau thời gian dài nắng nóng, đất bị khô nứt, đặc tính của đất bị phá vỡ và cháy rừng đã xảy ra ở khu vực Bắc miền Trung, bề mặt thảm phủ bị suy giảm, mưa lớn trên diện rộng gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, lũ do nghẽn dòng, lũ bùn, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia).

Theo ông Hoàng Phúc Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia), 7h sáng nay (3/7), bão số 2 cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 380km về phía Đông Đông Nam; sức gió mạnh cấp 8 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

“Bão số 2 di chuyển với tốc độ trung bình 10-15km/h, trưa và chiều nay bão sẽ vào Vịnh Bắc Bộ. Vào Vịnh Bắc Bộ bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc có khả năng mạnh thêm thêm (giữa cấp 8, giật cấp 11). Dự kiến, 4h sáng 4/7, bão có khả năng đổ bộ vào đất liền, trọng tâm là các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình", ông Lâm cho biết.



Bão số 2 gây nguy cơ xuất hiện lũ và sạt lở ở nhiều nơi.

Cũng theo ông Lâm, do ảnh hưởng của bão, mưa lớn sẽ xuất hiện ở Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, sau đó mưa mở rộng ra Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc. Tổng lượng mưa 100-250mm, có nơi trên 300mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ từ 50-150mm/đợt. Quảng Bình - Quảng Nam mưa khoảng 50-100mm/đợt.

"Mưa lớn nhất sẽ tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa – Hà Tĩnh. Dự kiến, 19h đêm nay đến 19h ngày mai (4/7), mưa sẽ tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ. Đến 19h ngày 4/7, mưa lại dịch lên vùng núi phía Bắc, lượng mưa khoảng 100-250mm, có nơi trên 300mm; đồng bằng Bắc Bộ mưa chỉ 100-150mm", ông Lâm thông tin.

Ngoài ra, theo ông Lâm, do ảnh hưởng của bão, gió mạnh sẽ xuất hiện trên các huyện Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Vân Đồn và nguy cơ sạt lở ở các hầm lò, bãi thải./.