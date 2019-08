Bão số 3 có hướng khó lường, không loại trừ khả năng đi dọc ven biển

TS Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia) cho biết, sáng 2/8, bão đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ với sức gió cấp 9, giật cấp 12.

“Hiện tại bão đang giảm cường độ xuống cấp cấp 7, 8, giật cấp 10, 11 khi đổ bộ vào bờ. Hướng đi cuả bão đang có xu hướng chếch xuống phía nam và đổ bộ vào khu vực từ Quảng Ninh - Thái Bình. Hiện tại tốc độ di chuyển của bão khá chậm và sẽ đổ bộ vào bờ vào chiều và tối nay (2/8)”, TS Mai Văn Khiêm cho hay.

TS Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm KTTV Quốc gia)

Ông Mai Văn Khiêm cũng cảnh báo: “Mưa tập trung mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 100 - 400mm. Riêng khu vực Hà Nội mưa lớn từ 100 đến hơn 200mm. Lũ trên sông Thao, sông Đà dao động ở báo động 2. Lũ quét sẽ có nguy cơ xảy ra ở khu vực miền núi phía Bắc, phía Tây Thanh Hóa”.



Đại tá Phạm Xuân Diệu (đại diện Bộ đội Biên Phòng).

Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá Phạm Xuân Diệu (đại diện Bộ đội Biên Phòng) cho biết: “Tính đến 7h ngày 2/8, lực lượng đã 6 liên lạc được với 6 tàu của Quảng Bình đang neo đậu tránh trú bão ở Hải Nam (Trung Quốc), 14 tàu Quảng Bình hiện đang mất liên lạc”.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Công an cho biết, công tác chỉ đạo, hướng dẫn các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn tất.

“Hiện tại đã tiếp quản lồng bè của ngư dân, vận động, quét lại toàn bộ hiện trạng cận bờ, thuyết phục ngư dân vào nơi sơ tán, tránh trú theo quy định, trường hợp nào sau khi thuyết phục không chấp hành sẽ cưỡng chế để đảm bảo an toàn. Lực lượng công an cũng như Cảnh sát Giao thông đang chốt tại các điểm xung yếu nếu nguy cơ nguy hiểm sẽ cấm đường giao thông. Đối với công huyện đảo Cô Tô, Cát Hải đang rà soát để quản lý khách du lịch tránh tình trạng khách du lịch ra trải nghiệm bão”, đại diện Bộ Công an cho biết thêm.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng: “Bão số 3 có diễn biến rất phức tạp với nhiều kịch bản về hướng đi, không loại trừ khả năng chạy dọc bờ biển từ Quảng Ninh đến Nam Định vì vậy cần chuẩn bị mọi phương án có thể xảy ra.

Video hướng đi dự kiến của bão số 3.

"Hiện tại các khu neo đậu chưa được đầy đủ mới chỉ đáp ứng được 27% số lượng. Đề nghị các lực lượng cương quyết thực hiện với công tác di dời và không cho dân quay trở lại lồng bè khi chưa hết nguy hiểm vì công tác di chuyển dân sớm quá sẽ bị tác động ngược lại vì không thấy gió bão thì dân lại trốn ra. Bão gây mưa rất lớn vì vậy công tác chống úng ngập, an toàn đê điều, hồ đập cần quan tâm sát sao. Sạt lở, lũ ở miền núi cần đặc biệt quan tâm. Lụt tại Hà Nội vào đêm nay và ngày mai, cần kiểm tra rà soát các trạm bơm... thoát nước. Các tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác này đặc biệt là công tác hậu bão”, ông Nguyễn Hoàng Hiệp chỉ đạo./.