Bão số 4 giật cấp 11 đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình chiều 30/8, mưa rất to

Chiều 28/8, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo TƯ về PCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị ứng phó với cơn bão số 4, đến dự và chỉ đạo cuộc họp có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Toàn cảnh Hội Nghị.

Báo cáo tại Hội Nghị, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hoàn lưu của bão số 4 khá rộng, có xu hướng đi lệch về phía Tây dẫn đến mưa sẽ đến sớm trước một ngày khi bão đổ bộ.

"Sau khi tham khảo các mô hình dự báo quốc tế về cơn bão số 4 (bão Podul) và các số liệu chúng tôi nắm được thì vào khoảng từ trưa đến tối ngày 30/8 bão số 4 sẽ đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Bình, sẽ có cường độ khi đổ bộ cấp 9 giật cấp 10 - 11", ông Khiên cho hay.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Tại Hội Nghị, ông Khiêm cho biết thêm về nhận định sóng, nước dâng do bão số 4, cụ thể: Khu vực Bắc Biển Đông sẽ có sóng cao 4-6m, vùng biển ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ sóng cao 3-5m, khu vực ven bờ sóng cao 2-3m. Ngoài ra, theo ông Khiêm, nước dâng do bão tại khu vực ven biển Thanh Hóa – Quảng Bình độ cao mực nước do ảnh hưởng của bão kết hợp với thủy triều có thể ở mức 3,6-4,3m và từ 3,0-3,7m (với cường độ bão cấp 8 đổ bộ).

Ông Khiêm cũng đưa ra thông tin cảnh báo mưa lớn do bão số 4, cụ thể: Từ đêm mai (29/8) đến ngày (2/9) ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa cả đợt tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị là 250-400mm; các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ là 200-300mm; Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thừa Thiên Huế là 100-200mm; Khu vực Trung du, vùng núi Bắc Bộ, Đà Nẵng là 50-120mm; Đỉnh lũ ở thượng nguồn sông Mã, sông Cả có khả năng lũ báo động 2; Lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ và Bắc Bộ.

Đại tá Trần Ngọc Hữu (Phó tham mưu trưởng bộ đội biên phòng) cho biết: "Hiện còn 20 tàu 146 thuyền viên của tỉnh Quảng Trị chưa liên lạc được. Đề nghị liên lạc với phía Trung Quốc có những phố hợp hỗ trợ phía ta trong việc đối phó với bão số 4".

Đại tá Trần Ngọc Hữu (Phó tham mưu trưởng bộ đội biên phòng).

Trong Hội Nghị trực tuyến Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An Đinh Viết Hồng cho biết: "Tỉnh Nghệ An sẽ cấm biển vào 5h sáng ngày 29/9, hiện tại tỉnh có 42km đê và 11,6km kè biển đã quán triệt để chủ động ứng phó. Về khách du lịch hiện có gần 2000 khách đang lưu trú cũng đã nắm được thông tin thông báo của tỉnh. Về hoạt động nông nghiệp, chúng tôi cũng đã thông báo và hỗ trợ với người dân trong việc thu hoạch với phương trâm xanh nhà hơn già đồng".

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường.



Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Cơn bão số 4 sẽ có thời gian tiếp cận vào bờ rất nhanh, hoàn lưu gây mưa rộng với lượng mưa lớn gây nguy cơ lũ ống lũ quét nên đặc biệt chú ý. Tại khu vực bão đổ bộ có nhiều hồ chứa xuống cấp, đặc biệt là hồ nhỏ, không để tàu hoạt động trong khu vực, nhất là tàu vãng lai. Cần quan tâm toàn bộ hoạt động nuôi trồng thủy sản phải bảo vệ kĩ và phải di dời sơ tán dân khỏi các lồng bè. Trên đất liền cần đặc biệt quan tâm đến lũ ống, lũ quét do lớp thực bì bị tổn thương nghiêm trọng, trong thành phố cần tránh ngập sâu. Cần tổng kiểm tra các hồ chứa nhất là hồ chứa xuống cấp, liên hồ chứa và vận hành hồ chứa, thủy điện. Hệ thống đê biển và sông cần tổng soát như đê Bình Minh (đang thi công ở Ninh Bình), các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình,... và các khu vực sông yếu như Cà Mau, Kiên Giang,..."

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết: "Do cơn bão số 4 đổ bộ vào chiều tối ngày thứ 6 đúng vào dịp nghỉ lễ quốc khánh 2/9 cộng thêm ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống nên cơn bão này có diễn biến khá phức tạp, yêu cầu các bộ ngành địa phương không được chủ quan, theo dõi chặt chẽ chuẩn bị triển khai các phương án ứng phó nhất là phương châm 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại tối đa có thể. Cần chú ý đảm bảo an toàn trên biển, nhất là tàu bè nuôi trồng thủy hải sản. Phối hợp với các quốc gia lân cận để đảm bảo an toàn cho công dân của ta và cả nước ngoài. Chủ động cấm biển và các phương tiện đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch, lồng bè nuôi trồng thủy hải sản. Cần phối hợp chặt chẽ với cơ sở, cần thiết thì lập các đoàn liên ngành để chỉ đạo cho hiệu quả"./.