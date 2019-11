Bão số 5 làm 2 người mất tích, 14 người bị thương

Tại cuộc họp về khắc phục hậu quả và đề phòng mưa lũ sau bão số 5 diễn ra sáng nay (1/11) tại Hà Nội, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống và đề phòng lũ lụt, sạt lở đất trong đợt mưa tiếp theo.

Người dân Phú Yên tránh bão số 5.

Thống kê về hậu quả sau bão số 5 đến sáng nay, các địa phương đã có 2 người mất tích, 14 người bị thương. Mưa lũ cũng làm thiệt hại về nhà ở, tàu thuyền và đường giao thông tại các địa phương khu vực Trung bộ. Các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân trở về nơi cư trú sau khi sơ tán tránh bão, hệ thống đường giao thông cơ bản đã hết ngập, chỉ còn ngập úng ở một số vùng trũng thấp ven sông. Hiện còn 9 xã trong tổng số 49 xã chưa khắc phục xong sự cố về điện lưới gây mất điện.

Ứng phó hoàn lưu bão và đợt mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trong những ngày tới đây, ông Lê Văn Dương, Phó vụ trưởng Vụ An toàn đập, Tổng cục Thủy lợi cho biết, hiện dung tích các hồ chứa đạt từ 60% đến 85% so với dung tích thiết kế, tăng 5% so với những ngày trước.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý, mưa do hoàn lưu bão đã kết thúc nhưng dự báo mưa lũ trong vài ngày tới sẽ diễn biến phức tạp vì vậy cần phải sẵn sàng các phương án ứng phó. Trọng tâm là đảm bảo an toàn tính mạng người dân, sớm ổn định cuộc sống cho người dân vùng thiên tai, nhanh chóng hỗ trợ dựng lại nhà cửa, hỗ trợ lương thực, nước uống cho người dân. Theo dõi sát diễn biến của mưa lũ chủ động các biện pháp phòng tránh; tăng cường kiểm tra, di dời dân cư các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt; kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu; duy trì lực lượng phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

** Kon Tum: Thiệt hại lớn do mưa lũ



Do ảnh hưởng của bão số 5, trong những ngày vừa qua tại một số khu vực của tỉnh Kon Tum có mưa rất to gây thiệt hại lớn đối với hệ thống giao thông và nhà cửa của người dân.



Sáng nay (1/11), thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kon Tum cho biết, mưa lũ lớn do ảnh hưởng của bão số 5 đã gây thiệt hại lớn đối với hệ thống giao thông ở 3 huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.



Một điểm sạt lở trên tuyến đường Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông- Ngọc Linh

Tại huyện Đăk Glei, trên tỉnh lộ 673 từ ngã ba Đăk Tả, xã Đăk Choong đi xã Mường Hoong, Ngọc Linh có 3 điểm bị sạt lở nặng cả phía ta luy âm và ta luy dương khiến giao thông ách tắc.



Trên tuyến đường Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông- Ngọc Linh nối 3 huyện Kon Plông, Tu Mơ Rông và Đăk Glei có 18 vị trí bị sạt lở. Đất đá với khối lượng lên tới hàng nghìn mét khối từ ta luy dương đổ sập lấp mặt đường gây ách tắc giao thông.



Cùng với hệ thống giao thông, mưa to gió lớn cũng khiến 23 ngôi nhà của người dân ở huyện Kon Plông bị cuốn tốc mái hư hỏng. Tại huyện Đăk Glei, 17 nhà ở của người dân, trường học, kho lúa, Nhà rông, tường rào… cũng bị hư hỏng do mưa lũ và gió lốc.



Ngay sau khi mưa tạnh, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ sửa chữa lại nhà cửa giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại theo quy định.



Đối với hệ thống giao thông, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum chỉ đạo các đơn vị quản lý đường huy động xe máy, nhân lực san gạt, gia cố tạm thời những vị trí sạt lở nặng để giải tỏa ách tắc. Đến sáng nay còn tuyến đường Ngọc Hoàng- Măng Bút- Tu Mơ Rông- Ngọc Linh chưa thông xe do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn./.