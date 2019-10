Bão số 5 vừa vào lại chuẩn bị xuất hiện cơn bão mới

Trong cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai với 4 địa phương (Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định) bị ảnh hưởng nhất từ bão số 5 (Matmo) tổ chức sáng 31/10, tại Hà Nội, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết sau cơn bão số 5, chuẩn bị xuất hiện 1 cơn bão mới.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

"Từ ngày 3-10/11, sẽ xuất hiện 1 giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường sẽ có khả năng mạnh lên thành bão và gây ra mưa rất lớn cho miền Trung nước ta. Nhận định ban đầu, đợt mưa lớn sắp tới khá giống vụ mưa ở miền Trung năm 1999, lượng mưa có thể lên trên 500mm", ông Khiêm cho hay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến bắc Phú Yên đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h ngày 31/10 trên các sông như sau: Trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc 4,36m, dưới báo động (BĐ)2 0,64m; Trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại Sông Vệ 4,32m, dưới BĐ3 0,18m; Trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 6,78m, dưới BĐ2 0,22m; Trên sông Kỳ Lộ (Phú Yên) tại Hà Bằng 8,69m, trên BĐ2 0,19m; Trên sông ĐakBla (Kon Tum) tại Konplong 593,79m, dưới BĐ3 0,21m.

Dự báo: Lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục lên nhanh. Trong 6 giờ tới, mực nước trên các sông khả năng như sau: Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,0m, dưới BĐ3 0,5m; Trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,0m, trên BĐ3 0,5m; Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa lên mức 7,4m, trên BĐ2 0,4m; Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng đạt đỉnh vào trưa nay và ở mức 9,0m, dưới BĐ3 0,5m.

Toàn cảnh cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai với 4 địa phương (Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định) bị ảnh hưởng nhất từ bão số 5 (Matmo) tổ chức sáng 31/10, tại Hà Nội.

Trong 12 giờ tới, mực nước trên các sông khả năng như sau: Trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên mức 6,5m, ở mức BĐ3; Trên sông Vệ tại Sông Vệ lên mức 5,3m, trên BĐ3 0,8m; Trên sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,0m, ở mức BĐ2; Trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng xuống mức 8,0m, dưới BĐ2 0,5m.

Cảnh báo: Từ hôm nay (31/10), mực nước trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam, Kon Tum sẽ lên. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các huyện: Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông, Phong Điền.

Quảng Nam: Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang; Quảng Ngãi: Ba Tơ, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây; Bình Định: An Lão, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh; Phú Yên: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh; Kon Tum: Đắk Glei, Kon Plông, Đắk Tô, Sa Thầy, Ia H’ Drai; Gia Lai: Ia Grai, Chư Prông, Krông Pa, Đắk Đoa, KBang.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, đặc biệt là các huyện; Quảng Nam: Đại Lộc, Đông Giang, Duy Xuyên, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Tiên Phước, thành phố Tam Kỳ; Quảng Ngãi: Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi.

Bình Định: An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Vân Canh, thành phố Quy Nhơn.

Phú Yên: Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa; Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2./.