Bão số 6 ảnh hưởng tới hơn 1.130 hộ dân Đăk Lăk

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 tại Đăk Lăk đã khiến hơn 400 căn nhà, trên 2.600 ha cây trồng bị ngập, hơn 250 mét đường giao thông bị sạt lở hoặc cuốn trôi.

Đến chiều 11/11, ở Đăk Lăk vẫn còn mưa, nước một số sông suối tiếp tục dâng cao, gây ngập cây trồng, nhà cửa ở các địa phương vùng thấp. Huyện Lăk là địa phương có tình hình ngập lụt phức tạp nhất, với hơn 300 hộ dân phải di tản người, tài sản để tránh thiệt hại. Tuy vậy, do nước lên nhanh ngay từ rạng sáng nên nhiều gia đình không kịp trở tay.



Đường liên xã Cư Bông-Ea Ô bị lũ cuốn trôi. (Ảnh: KT)

Theo ông Y Jam Tơr, ở buôn Bàng, xã Đắk Liêng, hầu như không ai trong buôn đề phòng nước lũ lên cao, nên bị trôi mất nhiều tài sản. Nước lũ còn làm ngập nhiều diện tích lúa nước vừa trổ bông, khiến diện tích này mất trắng. Nhà ít thì mất trắng vài ba sào, nhà nhiều thì mất gần héc ta. Với gia đình ông, cuộc sống sẽ rất khó khăn do trận lũ này đã cuốn đi hầu hết tài sản và hoa màu.

“Gia đình tôi bị ngập mất mấy chiếc xe máy, cà phê đang phơi bị cuốn trôi, lúa 7 sào đang trổ bông bị ngập. Chúng tôi giờ không còn gì hết”, ông Y Jam cho biết.

Là 1 trong 6 huyện của Đăk Lăk bị ảnh hưởng bởi bão số 6, đến thời điểm này, lũ vẫn tiếp tục dâng ở các xã Cư Bông, Ea Ô, và Cư Ea Lang. Cùng với thiệt hại lớn về hoa màu, đoạn đường liên xã Cư Bông-Ea Ô bị lũ cuốn trôi một đoạn dài, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Theo ông Huỳnh Kim Phổ, PCT UBND huyện Ea Kar, đến lúc này huyện mới chỉ tạm tính được các thiệt hại, vì lũ ở nhiều xã vẫn rất phức tạp.

“Nước vẫn đang lên trắng đồng, trắng đường ở trong các xã Cư Bông, Cư Ea Lang, Cư Giang, Ea Ô. Thiệt hại tạm tính theo phòng Nông nghiệp báo cáo là diện tích cây trồng, thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng”, ông Phổ nói.

Mưa lớn do hoàn lưu bão số 6 còn đe dọa một số hồ đập thủy lợi tại Đăk Lăk. Theo ông Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đăk Lăk, khi nhận tin báo về nguy cơ vỡ đập Ea H'mun có dung tích khoảng 700.000 m3, tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Sở đã cử lực lượng xác minh và khẳng định sẽ đảm bảo được an toàn cho đập này.

“Chúng tôi đã xác minh lại, đập này dung tích chỉ 170.000 m3. Vết rò ở mang cống của đập này vẫn chỉ chảy ra nước trong và là vết rò đã cũ. Chúng tôi đã kiểm tra và trước mắt là chưa có đe dọa gì cho an toàn công trình”, ông Dũng cho biết.

Một nửa số hộ của buôn Bàng, xã Đăk Liêng, huyện Lăk bị ngập.

Do ảnh hưởng của bão số 6, đêm 10 và 11/11, Đăk Lăk có mưa lớn trên diện rộng. Riêng các huyện Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông và Krông Ana, đã có mưa to, gió lớn từ đêm 9/11. Ngoài những thiệt hại như đã nêu ở huyện Ea Kar và Lăk, huyện Krông Bông cũng có thiệt hại nặng, với gần 1.100 ha cây trồng bị ngập, 300 hộ dân ở xã Hòa Phong bị cô lập do đường giao thông bị ngập sâu và sạt lở. Cầu treo buôn Cư Đrăm, xã Cư Đrăm bị ngập sâu khoảng 1 mét; nước lũ tràn qua hai đầu cầu treo buôn M'Khí, xã Yang Mao, gây sạt lở hơn 100 m sát đầu cầu, gây nguy cơ cuốn trôi mố cầu.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Đăk Lăk, chiều 11/11, nước trên một số sông ở tỉnh vẫn đang lên. Lực lượng chức năng các huyện và tỉnh Đắk Lắk đã xuống hiện trường để giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão, đề phòng các tình huống lũ quét sạt lở đất, cảnh giới ở các điểm giao thông bị ngập lũ để giúp người dân đi lại an toàn.

Ngành giao thông đang triển khai lắp dầm thép qua đoạn bị vỡ trên tuyến liên xã Cư Bông- Ea Ô, để người dân tạm thời đi lại. Cũng do nước lũ có xu hướng tiếp tục dâng cao, hồ thủy điện Krông H'năng (sông Krông H’năng) đã cho xả qua tràn 1.120 m3/s, cộng với lưu lượng phát điện 68 m3/s. Thủy điện này dự kiến tiếp tục xả lũ đến sáng 12/11./