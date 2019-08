Bảo vệ chung cư bị “tố” có hành vi “không đúng đắn” với bé gái

Trên Facebook của cư dân một chung cư ở Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa thông báo, cơ quan công an đang điều tra vụ việc bảo vệ lớn tuổi có hành vi “không đúng đắn” với một bé gái trong thang máy chung cư.

Sáng 2/8, trao đổi với PV VOV.VN, ông Tào Đức Hiệp, Trưởng Ban Quản trị cụm chung cư này thông tin cụ thể vụ việc: Ngay sau khi nhận được phản ánh của cư dân về nghi vấn một bảo vệ của tòa nhà CT2-D2 có “hành vi không thích hợp” với một bé gái trong thang máy tòa nhà D2 vào khoảng 12h45’ ngày 1/8, Ban Quản trị chung cư đã chỉ đạo Ban Quản lý trích xuất camera để kiểm tra, đồng thời phối hợp với Công an phường Mễ Trì xem xét kỹ các hình ảnh và thu thập thông tin từ những người liên quan.

Cơ quan công an xem trích xuất camera vụ việc.

Ông Hiệp cho biết, Ban Quản trị cụm nhà chung cư đã tổ chức họp khẩn để đánh giá tình hình và hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi của các cư dân và các cá nhân đang sinh sống và làm việc tại chung cư này.

“Tôi đã tham gia xử lý vụ việc này cùng cơ quan chức năng từ lúc phát hiện đến xác minh thông tin và làm việc với cơ quan công an đến 11h đêm 1/8. Hiện nay, Công an Quận đang tiến hành giải quyết. Và tinh thần là phải xử lý đến nơi đến chốn”, ông Hiệp nói.

Theo ông Hiệp, hiện hồ sơ vụ việc, bao gồm video gốc và biên bản làm việc, xác nhận của các bên liên quan đã được chuyển lên Công an Quận Nam Từ Liêm xử lý.

Theo tìm hiểu từ nguồn tin công an khu vực, vụ việc đang trong quá điều tra và chưa có kết luận. Đối tượng nghi vấn đã bị tạm giữ để điều tra. Công an phường tiếp nhận vụ việc đầu tiên và đã chuyển cả đối tượng cùng hồ sơ vụ việc lên Công an Quận.

Cơ quan công an làm việc tại chung cư xảy ra vụ việc

Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng, Ban Quản trị chung cư cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý tăng cường công tác giám sát hoạt động của các lực lượng đang tham gia quản lý, vận hành tòa nhà.

“Nghị quyết của Ban Quản trị là phải thay đổi toàn bộ đội ngũ bảo vệ. Vì lực lượng bảo vệ là để đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự và bình yên của cư dân mà lại có hành vi như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ đến hết tháng này phải thay đổi bảo vệ. Trước hết, là phải loại những trường hợp không đủ năng lực, kém về nghiệp vụ…”, ông Tào Đức Hiệp cho biết./.