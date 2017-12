Bất cẩn khi kéo rớ cá, nam thanh niên tử vong trên sông Nhật Lệ

Thông tin ban đầu, vào lúc 8h30' ngày 27/12, nam thanh niên tên Thệ (34 tuổi, trú tại Tiểu khu 4, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới) đi xuống nhà chòi của người thân chơi. Lúc này, anh Thệ bật cầu dao mô tơ điện để kéo rớ cá trên sông lên. Thi thể nạn nhân được ngư dân đưa lên bờ.

Do bất cẩn, anh Thệ bị dây cu-roa quấn chặt vào người, lực kéo mạnh khiến nạn nhân ngạt thở, tử vong ngay tại chỗ.

Tại hiện trường, áo ấm nạn nhân bị rách nát vì sợi dây cu-roa siết chặt, nhiều nơi trên cơ thể bị phù nề, xuất huyết.

Nhiều người dân ở thành phố Đồng Hới bất ngờ khi chứng kiến vụ tai nạn.

Ngư dân sống quanh vùng cho biết, mô tô điện kéo rớ cá có lực rất mạnh, có thể kéo được khối lượng nặng trên 5 tấn. Chỉ cần sơ suất nhỏ để dây quấn vào, tai nạn bất ngờ có thể xảy ra./.