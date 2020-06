Bất chấp nguy hiểm, người Thủ đô đổ xô ra sông Hồng tắm "giải nhiệt"

Những ngày gần đây, ở Thủ đô Hà Nội diễn ra tình trạng nắng nóng đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến ở 39-40 độ C, có nơi ghi nhận trên 40 độ C khiến người dân vô cùng khó chịu, nhiều người còn cảm thấy say nắng và các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng cao đột biến.