Bắt giữ gần 2.000 lít nhớt giả nhãn hiệu nổi tiếng Castrol

Ngày 17/7, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp Đồn Biên phòng Non Nước kiểm tra ô tô biển kiểm soát 43A - 379.86 do Nguyễn Văn Hà (31 tuổi), quê ở tỉnh Hải Dương điều khiển. Khi lái xe đang lấy nhớt từ căn nhà ở thuộc tổ 71, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, trên xe có 60 can nhựa loại 4 lít chứa nhớt in chữ Castrol GTX 20W-50 thì bị phát hiện.

Những can nhớt giả chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Hà khai nhận đây là nhớt giả nhãn hiệu Castrol và chuẩn bị đưa đi tiêu thụ trên địa bàn Đà Nẵng. Tiếp tục kiểm tra, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng thu giữ 1.600 lít dầu nhớt nguyên liệu, nhiều vỏ tem nhãn, bao bì in dòng chữ Castrol. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã niêm phong tang vật tại cơ sở sản xuất dầu nhớt giả này; phối hợp với các cơ quan chức năng trưng cầu giám định chất lượng, giá trị cũng như tác động hủy hoại của dầu nhớt giả với động cơ xe máy để làm cơ sở xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật vụ án.



“Vụ án này chúng tôi đã phát hiện và lập án, theo dõi từ lâu. Quá trình tổ chức nắm quy luật, thu thập chứng cứ bắt quả tang để đấu tranh để xử lý cũng đòi hỏi cả một quá trình. Đối tượng cũng rất gọn nhẹ trong việc thuê nhà, thuê kho bãi, thuê nhân công nên khó khăn trong quá trình điều tra. Quá trình tổ chức thì phải xác minh nhiều nơi mới lấy được tài liệu thông tin”- Đại tá Tôn Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết./.