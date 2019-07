Bệnh nhi 3 tuổi tử vong sau 4 giờ nhập viện: Do bác sĩ tắc trách?

Liên quan đến vụ bé N.H.T.T. 3 tuổi, ngụ ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đột ngột tử vong sau 4 giờ nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2, hội đồng chuyên môn của bệnh viện này đã có kết luận nguyên nhân và làm việc với gia đình bệnh nhi. Tuy nhiên, gia đình chưa chấp nhận kết luận này và cho rằng quy trình cấp cứu của bệnh viện có vấn đề nên đã không cấp cứu kịp thời cho bệnh nhi.



Trao đổi với ông Nguyễn Văn Lan, 62 tuổi (ông ngoại của bé N.H.T.T) về việc vì sao không chấp nhận nguyên nhân mà hội đồng chuyên môn bệnh viện nêu ra, ông Lan cho biết: việc hội đồng đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của cháu mình do viêm cơ tim tối cấp hoặc xoắn ruột, xoắn dạ dày là chưa hợp lý. Cụ thể, bé đột ngột đau bụng lúc 1 giờ sáng và ói nên ngay lập tức được đưa đi cấp cứu vào Bệnh viện Nhi đồng 2.

Bệnh viện Nhi đồng 2. (Ảnh: Thanh niên)

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị rối loạn tiêu hóa, chỉ định theo dõi nhiễm trùng tiêu hóa và cho bệnh nhân nhập vào phòng lưu của Khoa Điều trị trong ngày. Tại đây, bệnh nhi được cho uống thuốc và tỉnh táo trở lại, không còn đau bụng. Tuy nhiên, đến khoảng 5 giờ sáng, da bé biến sắc, kêu đau quằn quại, lả người rồi lịm dần. Bác sĩ chẩn đoán sốc chưa rõ nguyên nhân nên chuyển lại khoa Cấp cứu để hồi sức nhưng sau đó bé đã tử vong.

Ông Lan cho rằng, cháu ông không bị tim bẩm sinh, tình trạng ói nhiều đến mức ói ra máu sẫm màu nâu, khi tử vong thì bụng trướng to lên nên không thể bị kết luận là đột tử do viêm cơ tim tối cấp hoặc xoắn ruột hay nhiễm trùng tiêu hóa. Theo ông Lan, có thể bé bị xuất huyết dạ dày do uống thuốc quá liều hoặc chẩn đoán sai bệnh. Ông Lan cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của cháu ngoại mình là do quy trình tiếp nhận của bệnh viện và sự tắc trách của bác sĩ, đồng thời đề nghị bệnh viện cung cấp kết quả xét nghiệm và hồ sơ bệnh án của cháu ngoại.

Ông Lan cho biết: "Theo nhận định của tôi thì nguyên nhân do quy trình tiếp nhận của khoa cấp cứu, của bệnh viện làm cho thời gian cứu chữa cho cháu tôi ít đi, dẫn đến tử vong không cứu kịp, thứ hai là bác sĩ ở khoa cấp cứu ban đầu khám qua loa, không kiểm tra cho kỹ để lưu lại ở phòng cấp cứu".

Ông Lan cũng cho biết, nếu bệnh viện không xem xét lại, thống nhất chính xác một nguyên nhân khiến bé tử vong thì gia đình cũng sẽ khiếu nại lên cấp trên, đề nghị vào cuộc để làm rõ.

Theo Thạc sĩ Huỳnh Minh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp – Bệnh viện Nhi đồng 2, trong quá trình tiếp nhận bệnh nhi, có thể bác sĩ đã không đánh giá đúng tình trạng bệnh và chưa tiên lượng được diễn biến có thể xảy ra. Vì vậy Phòng Quản lý chất lượng của bệnh viện sẽ giải quyết vấn đề hạ bậc thi đua của các cá nhân liên quan, đồng thời tiếp tục làm việc với người nhà bệnh nhi.

Về vụ việc này, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết: Sở Y tế đã nhận được báo cáo về trường hợp tử vong, hiện vẫn đang chờ báo cáo từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 về hướng xử lý sai phạm những nhân viên y tế liên quan. Bà Mai cũng khẳng định: Nếu người nhà của bệnh nhi không hài lòng với kết quả xử lý của bệnh viện thì gửi đơn lên Sở Y tế. Cơ quan này sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn, có kết quả sẽ xử lý sai phạm, đúng người đúng tội./.